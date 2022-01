Félix Auger-Aliassime accède au 4e tour en Australie

Pour une deuxième année consécutive, Félix Auger-Aliassime sera de la deuxième semaine des Internationaux de tennis d’Australie.

Le Montréalais de 21 ans, neuvième tête de série, a aisément vaincu le Britannique Daniel Evans 6-4, 6-1, 6-1 dans un match de troisième ronde samedi à Melbourne Park.

En huitièmes de finale, lundi, Auger-Aliassime croisera le fer avec le vétéran croate Marin Cilic, classé 27e. En fin de soirée samedi, Cilic a éliminé Andrey Rublev (5e) 7-5, 7-6 (3), 3-6, 6-3.

Ce sera le quatrième duel entre Auger-Aliassime et Cilic, et le Croate a gagné les trois premiers. La plus récente victoire de Cilic face au Québécois remonte à juin dernier, en finale du tournoi de Stuttgart, sur gazon.

C’est la quatrième fois à ses cinq dernières tentatives que Auger-Aliassime accède à la deuxième semaine d’activités d’un tournoi du Grand Chelem.

Ce palmarès inclut des présences en demi-finale aux Internationaux des États-Unis, en septembre dernier, et en quarts de finale des Internationaux de Wimbledon, en juillet 2021.

Ça commence à ressembler à un territoire qui lui est de plus en plus familier.

« C’est comme toute chose dans la vie. Lorsque vous atteignez de nouvelles étapes, vous ne vous sentez pas, disons, aussi à l’aise, ou vous avez l’impression de vous trouver hors de votre zone de confort. Maintenant, bien sûr, en jouant de plus en plus de tournois du Grand Chelem et après avoir participé à une demi-finale, je me sens davantage à ma place », a observé Auger-Aliassime.

Le tennisman montréalais a survécu à deux matchs éprouvants à ses deux premières sorties à Melbourne Park cette année. Lors du premier tour, mardi, il accusait un recul de deux sets à un avant de venir à bout du Finlandais Emil Ruusuvuori en 3 h 40 minutes de jeu.

En deuxième ronde, deux jours plus tard, il a eu besoin de 4 heures 20 minutes pour prendre la mesure de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en quatre manches qui ont toutes nécessité des bris d’égalité.