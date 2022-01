Les planchistes québécois brilleront sur les pistes à Pékin

Pas moins de sept Québécois ont été retenus par Snowboard Canada au sein de l’équipe de 19 planchistes qui représenteront le pays aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin dans les quatre disciplines au programme.

Ainsi, Laurie Blouin, Maxence Parrot et Sébastien Toutant seront de la partie en slopestyle et grand saut ; Arnaud Gaudet sera du slalom géant parallèle ; Eliot Grondin et Audrey McManiman participeront au snowboard cross ; tandis qu’Elizabeth Hosking sera à la demi-lune. L’entraîneur québécois de demi-lune Brian Smith fait aussi partie de la délégation.

Comme pour la plupart des disciplines des Jeux d’hiver, la COVID-19 a présenté son lot de défis à la série de qualifications sur le circuit de la Coupe du monde et dans le cadre d’autres grands rendez-vous. Certaines disciplines ont dû prolonger leur période de qualification en raison d’un grand nombre d’annulations d’événements, alors que d’autres disciplines ont gardé la période originale.

Parrot s’était déjà qualifié au sein de l’équipe de slopestyle/grand saut en raison de ses résultats au cours de la saison hivernale 2020-2021. Le reste de l’équipe masculine, dont Mark McMorris, qui en sera à ses troisièmes JO, a rivalisé pour les trois dernières places en jeu.

McMorris tentera d’ailleurs de devenir le premier triple médaillé olympique canadien en surf des neiges, lui qui est monté sur la troisième marche du podium en slopestyle à Sotchi et à Pyeongchang. Toutant voudra quant à lui défendre son titre olympique au grand saut.

En plus de sa course individuelle, Grondin aura la chance de courir pour une deuxième médaille dans l’épreuve mixte par équipe.

Le Canada a remporté 11 médailles olympiques en surf des neiges (quatre d’or, quatre d’argent et trois de bronze), dont les médailles d’argent de Blouin et de Parrot au slopestyle en Corée du Sud.

Les épreuves de surf des neiges seront disputées du 5 au 15 février, au parc de neige de Genting, à Zhangjiakou, et au site de grand saut de Shougang, à Pékin.

L’équipe canadienne de biathlon maintenant connue Emma Lunder est l’une des têtes d’affiche de l’équipe canadienne de biathlon, qui a été dévoilée mercredi en vue des Jeux olympiques de Pékin. Huit Canadiens ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe, dont Lunder, qui a amorcé la saison de la Coupe du monde en obtenant le meilleur résultat de sa carrière, une sixième place à l’épreuve féminine du 15 kilomètres individuel, en Suède. Les autres sont la Britanno-Colombienne Sarah Beaudry et les frères albertains Christian et Scott Gow. L’équipe compte aussi les recrues olympiques Megan Banks, de Calgary, Jules Burnotte, de Sherbrooke, Emily Dickson, de Burns Lake, en Colombie-Britannique, et Adam Runnalls, de Calgary. La Québécoise Myriam Bédard est la seule Canadienne à être montée sur le podium aux Olympiques. Elle a remporté la médaille de bronze à Albertville, en 1992, et deux médailles d’or à Lillehammer, en 1994.