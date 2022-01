Une nouvelle équipe de hockey féminin professionnel à Montréal

La Premier Hockey Federation (PHF), ligue professionnelle de hockey féminin, installera l’une de ses nouvelles concessions à Montréal dès la saison prochaine.

La ligue, qui compte six équipes, en a fait l’annonce mardi. Elle prévoit une expansion de deux équipes. L’autre se fera dans un marché américain qui n’a pas été précisé.

La PHF a actuellement des équipes à Boston, à Toronto, à Monmouth Junction (New Jersey), à St. Paul (Minnesota), à Danbury (Connecticut) et à Buffalo.

Le circuit a également annoncé que son plafond salarial doublera en vue de la prochaine saison, passant à 750 000 $US par équipe. Cette augmentation du plafond — fixé à 300 000 $US cette saison — fera passer le salaire moyen à 37 500 $US pour une équipe de 20 joueuses, ou à 30 000 $US pour une formation comptant 25 patineuses, le maximum permis.

Le salaire individuel des joueuses de hockey ne sera pas plafonné, pourvu que les salaires de toute la formation restent sous le plafond.

Ascension progressive

Le conseil d’administration de la PHF s’est également engagé à investir plus de 25 millions au cours des trois prochaines années, des mesures qui visent à réchauffer les relations avec les membres des équipes nationales du Canada et des États-Unis, qui n’ont pas rejoint en grand nombre l’unique circuit professionnel féminin en Amérique du Nord.

Ces nouvelles sommes investies permettront aux équipes de fournir une couverture d’assurance aux joueuses, d’améliorer leurs complexes d’entraînement et d’augmenter le nombre d’entraînements. Les joueuses détiendront également jusqu’à 10 % des parts de leur équipe respective et auront le contrôle de leurs possibilités de marketing.

La ligue avait doublé son plafond salarial pour la présente saison, de 150 000 à 300 000 $US, en plus d’ajouter la formation de Toronto à ses rangs. Elle a aussi signé des partenariats de télédiffusion avec ESPN + aux États-Unis et TSN au Canada.