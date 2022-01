Auclair a vécu une saison forte en émotions

Antony Auclair est le premier à reconnaître que sa première saison avec les Texans de Houston a été ponctuée de hauts et de bas. Mais le Beauceron de 28 ans en tire un bilan positif et, même s’il est désormais sans contrat en vue de la prochaine saison, il se montre confiant pour la suite de sa carrière dans la NFL.

Son association avec les Texans, qui l’ont embauché comme joueur autonome en février 2021, a plutôt mal commencé. L’équipe l’a retranché à l’issue du camp d’entraînement avant de lui faire une place au sein de la formation d’entraînement.

« Ç’a été un peu comme une claque au visage parce que j’avais eu un excellent camp et de bons matchs préparatoires. J’étais donc assez confiant », a rappelé le joueur originaire de Notre-Dame-des-Pins en visioconférence, lundi.

Mais comme les éclosions de COVID ont continué à perturber les activités des formations de la NFL — les Texans ont été particulièrement touchés —, Auclair a finalement été en uniforme pour 16 des 17 matchs de l’équipe. Reconnu surtout pour ses qualités de bloqueur, il en a profité pour inscrire son premier touché en carrière — une passe de 11 verges du quart-arrière Davis Mills.

« C’est le moment marquant de ma saison. […] À ma cinquième saison dans la NFL, c’était le temps que ça arrive. J’ai pu garder le ballon. Et comme Mills va probablement devenir très bon, j’espère que ce ballon va valoir cher plus tard. »

Il tire également une grande satisfaction d’être resté en bonne santé pendant toute la saison.

« En 2020, j’ai traîné des blessures tout au long de la saison et je n’étais pas au top. J’ai voulu régler tout ça pendant l’intersaison, je me suis entouré d’une équipe à Québec et j’ai fait attention à ma nutrition. »

« Le plus gros exploit cette année a été de prendre part à tous les matchs, sauf un à cause de la COVID. Après avoir raté une participation au Super Bowl l’année précédente en raison de blessures, il fallait que je me prouve que j’étais capable de disputer une saison complète. Et comme je n’avais pas un contrat garanti, je devais faire mes preuves à chaque match. J’ai montré que je me surpasse plus dans l’adversité. »

Rôle de mentor

Après avoir connu l’excitation d’un parcours éliminatoire jusqu’à la conquête du Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay la saison précédente, Auclair a connu les affres d’une saison perdante, où les Texans ont remporté seulement quatre victoires. Mais cela ne l’a pas empêché de retirer du plaisir de l’expérience.

« C’est l’équivalent de mes débuts avec les Bucs en 2017. J’ai fait partie de l’organisation au moment où on mettait les premières briques, les bases de l’équipe. Bien sûr, on se souvient de 2020 avec l’arrivée de Tom Brady, celle de “Gronk” (l’ailier rapproché Rob Gronkowski), mais le reste de l’équipe, c’est celle qu’on avait en 2018 et 2019. »

« J’aime faire partie d’une reconstruction. C’est difficile, ça demande du courage et de la détermination. C’est un long processus, mais c’est quelque chose que j’apprécie. »

Il estime d’ailleurs avoir contribué au développement des nombreux jeunes joueurs des Texans.

« Cette année, j’avais des objectifs personnels, mais j’avais aussi des objectifs collectifs comme vétéran dans le sens d’aider ces jeunes à se développer. J’ai une bonne relation avec Brevin Jordan — un autre ailier rapproché — et j’espère que je l’ai aidé dans son développement. C’est la même chose avec Davis, il a été envoyé en début de saison quand Tyrod (Taylor) s’est blessé. Ça n’a pas été facile, mais le kid a vraiment évolué. Je pense que l’avenir de ce jeune est brillant. Les recrues ont bien fait et, pour moi, c’est mission accomplie. »

Quant à savoir s’il poursuivra l’aventure avec les Texans, Auclair est encore dans le flou même s’il a eu une conversation avec le directeur général, Nick Caserio, et le vice-président des opérations football, Jack Easterby, à la fin de la saison.

« Les deux m’ont dit qu’ils étaient contents de ma saison et qu’on allait se rappeler en février ou mars. Ils ne sont pas allés dans le détail. »

« Pour ma part, après la saison, j’aime penser à autre chose. Je vais me replonger là-dedans prochainement, a noté Auclair, qui estime être au meilleur de sa carrière. […] Pour l’instant, je ne sais pas trop. J’aime bien Houston, j’aimerais continuer à faire partie de la reconstruction. Je vais regarder ce qui se passe avec l’équipe, avec le personnel d’entraîneurs — les Texans ont congédié l’entraîneur-chef, David Culley, et le coordonnateur offensif, Tim Kelly. »

De retour à Québec depuis jeudi, il doit observer un confinement de dix jours, après quoi il ira voir ses parents.