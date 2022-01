Canadien-Coyotes: le derby de la dernière place

Oubliez les gradins dégarnis et la perception de médiocrité qui semble suivre l’équipe. Christian Dvorak insiste, il n’a que de bonnes choses à dire au sujet de ses cinq campagnes avec les Coyotes de l’Arizona.

« Nous avons participé aux séries une fois et nous avons été dans la course trois fois », a noté dimanche celui qui porte maintenant les couleurs du Canadien de Montréal.

« Une fois dans la course, plus tard dans la saison, il y a plus de spectateurs, a-t-il ajouté. Les partisans sont bien. C’est une belle place pour jouer au hockey et pour vivre. La météo est magnifique. J’ai vécu de bons moments. »

Dvorak est passé des Coyotes au Canadien le 4 septembre, dans une transaction effectuée en réaction au départ de Jesperi Kotkaniemi pour les Hurricanes de la Caroline par le biais d’une offre hostile.

Le départ de Dvorak a eu lieu dans le cadre d’un grand ménage chez les Coyotes. Des 26 joueurs qui ont disputé au moins 10 parties avec les Coyotes cette saison, seulement 10 enfilaient le même uniforme la saison dernière.

« C’est bizarre de voir qu’il reste si peu de joueurs, mais c’est aussi bizarre d’aller dans le vestiaire de l’équipe visiteuse », a admis Dvorak.

« J’ai beaucoup de bons souvenirs ici, a ajouté celui qui a récolté 146 points en 302 matchs avec les Coyotes. C’est l’équipe qui m’a repêché, qui a pris une chance en me choisissant. »

Quand Dvorak a quitté la chaleur du désert de l’Arizona pour le froid du Québec, il ne pensait probablement pas que son premier duel face à son ancienne équipe marquerait un duel entre les deux pires formations au classement. Mais c’est ce qui se produira lundi après-midi au Gila River Arena.

Les Coyotes (8-24-4) devancent le Canadien (7-24-5) par un point au 31e rang du classement général de la LNH.

Si certains partisans du Canadien ont déjà tourné la page sur la campagne et espèrent voir le Tricolore terminer au dernier rang afin d’avoir les meilleures chances d’obtenir le premier droit de parole lors du prochain repêchage, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme continue d’avoir les mêmes intentions avec son club.

« Nous voulons gagner chaque match, a-t-il rappelé. Nous ne sommes pas encore à mi-chemin dans la saison. Nous avons des joueurs qui reviennent tranquillement. Nous devons bâtir notre jeu et être constants afin d’avoir du succès.

« Nous voulons connaître un bon match ici demain [lundi] et commencer à gagner avec régularité. »

Ducharme n’a pas précisé qui de Samuel Montembeault ou Cayden Primeau affrontera les tirs des Coyotes. Celui qui n’est pas choisi pour cette rencontre devrait être devant le filet le lendemain, face aux Stars de Dallas.

Faire monter le compteur

Les Coyotes (2,14 buts par match) et le Canadien (2,08) représentent également les deux pires offensives de la LNH.

Joel Armia et Cole Caufield font partie des nombreux joueurs dont la production déçoit cette saison chez le Tricolore, alors que les deux n’ont qu’un seul but au compteur après respectivement 31 et 28 matchs.

Loin d’être le plus loquace devant les caméras, Armia n’avait pas d’explications à fournir pour expliquer ses ennuis.

« Je ne sais pas. Je n’ai aucune idée, a dit celui qui a inscrit 36 buts en 156 matchs à ses trois saisons précédentes avec le Canadien. Si je savais quoi faire, je corrigerais la situation. »

« Je crois que je pourrais obtenir plus d’occasions de marquer, a-t-il ajouté. Je veux me concentrer sur le reste de la saison et oublier les 30 premières rencontres. »

Un peu plus lucide, Ducharme a présenté des options similaires à Armia et Caufield pour sortir de leur torpeur.

« Ils ne vont pas créer des choses de la même façon, chacun a ses forces et faiblesses, mais pour créer des chances, pour produire, il y a un processus, une façon de faire, une façon de jouer, d’utiliser ses forces », a expliqué Ducharme.

L’entraîneur du Canadien a également insisté pour dire qu’il n’y avait pas un manque d’engagement, dans un cas comme dans l’autre.

« Peut-être que de l’extérieur, ça peut paraître comme ça, a dit Ducharme en se portant à la défense d’Armia. C’est une personne qui ne saute pas partout, qui ne démontre pas le plus son énergie, mais c’est un gars fier, qui sait qu’il peut en apporter plus. »

Armia devrait se retrouver à la droite d’Artturi Lehkonen et Jake Evans, lundi. C’est quand il jouait avec eux le 14 novembre face aux Bruins de Boston qu’Armia a inscrit son seul but de la campagne.

« Je suis à l’aise avec ces deux gars-là. Nous avons bien joué chaque fois que nous nous sommes retrouvés ensemble. Ça devrait être amusant », a conclu Armia.