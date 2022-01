Édouard Therriault obtient son premier podium en slopestyle

Le skieur québécois Édouard Therriault a décroché la médaille de bronze à la Coupe du monde de slopestyle de Font Romeu, en France, dimanche.

Therriault, qui est âgé de seulement 18 ans, a obtenu un pointage de 81,71 points lors de la première de ses deux tentatives en finale. Il s’agissait de sa première médaille en carrière en Coupe du monde de slopestyle.

« J’avais une routine à faire et j’y suis allé sans trop penser à ce que les autres allaient faire. J’ai simplement cru en moi, je me suis fait confiance et ç’a bien fonctionné. Je suis vraiment content de ma performance. C’est génial ! », a déclaré Therriault par voie de communiqué.

L’athlète de Lorraine, qui fêtera son 19e anniversaire le 16 février, avait également décroché la médaille d’argent en grand saut aux Championnats du monde de ski acrobatique à Aspen, au Colorado, en 2021.

La compétition a été remportée par le Suisse Andri Ragettli (86,36), devant le Néo-Zélandais Ben Barclay (82,71).

Les compatriotes de Therriault, Teal Harle, Mark Hendrickson et Étienne Geoffroy-Gagnon ont respectivement terminé quatrième, cinquième et 15e.

« On voulait tous bien faire pour la course vers les Jeux olympiques et pour assurer plus de places canadiennes en vue des prochaines compétitions. Je suis vraiment fier de mon équipe et de ce qu’on a fait cette fin de semaine. On s’est surpassés et c’est vraiment le fun pour le Canada. On se serre les coudes ! », a lancé Therriault.

Du côté féminin, la Française Tess Ledeux a triomphé, devant l’Américaine Marin Hamill et l’Autrichienne Lara Wolf, dans l’ordre.

Aucune skieuse canadienne n’a pris part à cette épreuve.

Therriault participera maintenant aux X Games d’Aspen, le week-end prochain. Ce seront ses premiers en carrière.