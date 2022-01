Claude Julien dirigera l’équipe de hockey du Canada aux Jeux olympiques de Pékin

Claude Julien sera l’entraîneur-chef de l’équipe de hockey masculin du Canada aux Jeux olympiques de Pékin.

Les dirigeants de Hockey Canada en ont fait l’annonce par voie de communiqué vendredi matin, à moins d’un mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux.

Nolan Baumgartner, Jeremy Colliton et Tyler Dietrich seront les adjoints de l’ancien pilote du Canadien de Montréal.

Shane Doan sera le directeur général. Il sera épaulé par Scott Salmond, premier vice-président des activités hockey à Hockey Canada et directeur général adjoint, et par le Québécois Blair Mackasey, directeur du personnel des joueurs.

Julien et Doan remplaceront Jon Cooper, du Lightning de Tampa Bay, et Doug Armstrong, des Blues de St. Louis, qui ont laissé tomber leurs fonctions avec l’équipe canadienne lorsque la Ligue nationale de hockey a décidé, le mois dernier, de ne pas envoyer ses joueurs à Pékin.

Julien et Doan ont récemment travaillé ensemble et tenu des rôles identiques lors de la Coupe Channel One, un événement tenu en Russie à quelques jours de Noël.

Julien, par ailleurs, a été derrière le banc d’Équipe Canada à titre d’entraîneur adjoint à la Coupe du monde de hockey 2016, où il a aidé le Canada à remporter le championnat. Il a gagné la médaille d’or olympique dans un rôle d’entraîneur adjoint en 2014, et il a été deux fois un entraîneur adjoint de l’équipe nationale junior du Canada aux éditions 1999 et 2000 du Championnat mondial junior de l’IIHF, gagnant l’argent en 1999 et le bronze en 2000.

Dans la LNH, Julien a aussi occupé les fonctions d’entraîneur-chef avec les Devils du New Jersey et avec les Bruins de Boston. Avec les Bruins, il a gagné la coupe Stanley, en 2011 et le trophée Jack-Adams, remis à l’entraîneur de l’année dans la LNH en 2008-2009.

« Nous sommes heureux d’annoncer un groupe de gestion et un personnel d’entraîneurs formés de personnes expérimentées qui dirigeront l’équipe olympique masculine du Canada aux Jeux olympiques de 2022 », a commenté le chef de la direction de Hockey Canada, Tom Renney.

« À moins d’un mois du tournoi de hockey masculin des Jeux olympiques, nous sommes fébriles à l’idée de poursuivre notre travail avec tous les membres du personnel qui se préparent à représenter le Canada et à former une équipe que la population canadienne pourra appuyer dans sa quête de l’or olympique. »

Selon Scott Salmond, Hockey Canada dévoilera au cours des prochaines semaines l’identité des joueurs qui composeront la formation canadienne.

Le Canada amorcera les Jeux de Pékin contre l’Allemagne, le 10 février. Il affrontera aussi les États-Unis et la Chine en ronde préliminaire. Le tournoi prendra fin le 20 février avec les matchs pour l’obtention des médailles.