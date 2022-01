Les Kings font l’embauche de Marc Bergevin à titre de conseiller senior

L’ancien directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin est rapidement retombé sur ses pattes après avoir été congédié par l’équipe il y a un peu plus d’un mois.

Les Kings de Los Angeles ont annoncé dimanche que Bergevin avait joint l’organisation en tant que conseiller senior au directeur général.

« Marc apporte beaucoup de connaissances et d’expérience à notre personnel qui s’occupe des opérations hockey. Il sera un ajout de valeur à notre groupe, a mentionné par voie de communiqué le vice-président et directeur général des Kings, Rob Blake. Nous avons hâte d’avoir ses contributions. »

Lorsque la saison 2021-22 s’est amorcée, Bergevin en était à sa 10e année comme directeur général du Canadien. Auparavant, il avait passé sept saisons comme dirigeant des Blackhawks de Chicago, notamment comme directeur général adjoint en 2011-12.

« J’ai apprécié mon temps loin du hockey, mais je suis emballé de me joindre aux Kings et d’avoir un rôle actif pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs, a affirmé Bergevin. Je voue un très grand respect envers Luc (Robitaille), Rob et le personnel qu’ils ont en place. C’est un honneur de pouvoir partager ma vision au sein de ce groupe très estimé. »

Bergevin a connu une carrière de 20 saisons comme défenseur dans la LNH, obtenant 181 points en 1191 matchs, avec les Blackhawks, les Islanders de New York, les Whalers de Hartford, le Lightning de Tampa Bay, les Red Wings de Detroit, les Blues de St. Louis, les Penguins de Pittsburgh et les Canucks de Vancouver.