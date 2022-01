Mikaël Kingsbury signe un deuxième triomphe consécutif à Mont-Tremblant

Grâce à de meilleures performances d’une tranche de la compétition à la suivante, le Québécois Mikaël Kingsbury a remporté la deuxième étape de l’épreuve des bosses de la Coupe du monde de ski acrobatique de Tremblant, samedi après-midi.

Lors de la super finale, Kingsbury a obtenu un score de 85,59 et il a devancé par presque trois points le Suédois Walter Wallberg (82,66).

Après avoir dominé la ronde de qualifications et la finale 1 avec des scores respectifs de 82,71 et de 85,19, le Japonais Ikuma Horishima a dû se contenter d’un score de 78,78 lors de la super finale. Il a tout de même terminé au troisième rang.

Lors de ces deux étapes, Kingsbury avait obtenu des scores de 81,98 et de 84,02 pour finir chaque fois deuxième derrière le Japonais.

Le podium de samedi est d’ailleurs exactement le même que celui de la compétition présentée vendredi.

Chez les femmes, la Française Perrine Laffont a dominé la compétition de bout en bout et a remporté la médaille d’or grâce à un score de 82,55 lors de la super finale. Elle a devancé l’Australienne Jakara Anthony (79,02) et la Japonaise Anri Kawamura (78,78).

Les Québécoises Chloé et Justine Dufour-Lapointe n’ont pas réussi à se tailler une place en super finale.

En finale 1, Chloé et Justine ont obtenu des scores de 76,83 et de 75,73 points respectivement. Ces performances les ont laissées en neuvième et en 11e places.

Cette dernière étape de Tremblant et les deux compétitions prévues la semaine prochaine à Deer Valley constituent les dernières occasions pour les bosseurs canadiens d’obtenir leur qualification en vue des Jeux olympiques de Pékin, qui seront présentés du 4 au 20 février.