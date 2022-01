Mikaël Kingsbury triomphe à Tremblant

Mikaël Kingsbury a fait d’une pierre deux coups à la Coupe du monde de ski acrobatique de Tremblant, vendredi : il est remonté sur la plus haute marche du podium et a retranché 40 points à l’avance du Japonais Ikuma Horishima au sommet du classement pour le globe de cristal.

Le bosseur de 29 ans a obtenu une note de 86,24 lors de la super finale pour devancer le Suédois Walter Wallberg (84,65) et Horishima (83,17).

Il s’agit d’une deuxième victoire cette saison pour le skieur de Deux-Montagnes, victoire qui lui permet de se rapprocher à 38 points du Japonais, qui mène 320 à 292.

« C’est une bonne affaire, a souligné Kingsbury, pour qui il s’agit d’une 69e victoire en Coupe du monde, un record qu’il améliore avec chaque triomphe. Il faut continuer de rétrécir l’écart ou aller le chercher. Un de mes objectifs cette année est d’arriver aux Jeux avec le maillot jaune [de meneur]. Je ne sais pas s’ils vont compter le général ou le simple. Peu importe : le but, c’est d’être premier partout. »

Kingsbury, qui avait aussi terminé premier des qualifications et de la finale, mène au classement général en vertu de sa domination au classement des bosses en parallèle.

S’élançant en dernier lors de cette super finale, le Québécois a réalisé une descente presque parfaite, qui aurait pu être encore mieux, selon lui. « C’est une belle victoire, mais je peux skier encore mieux. J’ai encore du gaz dans le réservoir. [Vendredi], on a été intelligent. [Samedi], si les gars ouvrent la machine, j’ai encore beaucoup d’espace pour en faire davantage. »

Notamment pour son premier saut. « J’ai un saut avec double vrille en haut, mais mon simple obtenait de bons pointages de la part des juges, alors à quoi bon risquer un saut plus difficile pour peut-être obtenir moins de points au final ? Je n’en ai peut-être pas fait assez, mais je suis prêt à le faire [samedi] si j’en ai besoin. J’étais prêt à le faire [vendredi] : j’attendais d’entendre le pointage d’Ikuma. Quand j’ai entendu 83, je savais que j’étais à 84 lors de la descente d’avant et ce n’était pas mon meilleur ski. »

Première pour Dufresne

Gabriel Dufresne a quant à lui réussi son meilleur résultat en simple en prenant la 10e place, ce qui n’est pas pour lui nuire dans le complexe processus de qualification olympique.

Kingsbury et Dufresne étaient d’ailleurs accompagnés de trois autres Canadiens en finale : Laurent Dumais, qui en était à une première compétition cette saison après s’être remis d’une blessure au dos, a terminé 15e. Brenden Kelly et Jordan Kober l’ont précédé au classement final.

« Physiquement, ç’a été raide. J’ai eu des difficultés à l’entraînement, mon corps a pris beaucoup de chocs ; j’ai dû gérer dans la finale. […] Je suis meurtri en ce moment », a dit Dumais, qui décidera samedi matin s’il prendra part à la deuxième étape de cette Coupe du monde.

Dufresne n’a pas manqué de souligner la performance canadienne quelques jours après que l’ex-bosseur Dominick Gauthier eut demandé une refonte complète du programme national de bosses, dont il estime qu’il a été devancé par les autres nations.

« Je vais dire ceci : on avait cinq Canadiens en finale sur 16, avec 53 compétiteurs en lice. C’est certain qu’on n’a pas beaucoup de podiums à part Mikaël cette saison, mais c’est un pas dans la bonne direction. On va tout donner dans les trois prochaines courses pour démontrer qu’on n’est pas si perdus que ça. »

Alexandre Lavoie, Ryan Portello, Olivier Lessard et Daniel Tanner ont suivi respectivement aux 37e, 38e, 42e et 46e rangs.

Chez les dames, Justine Dufour-Lapointe a obtenu le meilleur résultat canadien avec une neuvième place. Sa sœur aînée, Chloé, a conclu la compétition en 14e position.

Si Justine est pratiquement assurée d’une qualification olympique en vertu de ses résultats de l’an dernier, Chloé avait bien besoin de cette participation à la finale. « Je suis fière d’avoir poussé : je veux entrer dans le top-6, et c’est en faisant des descentes comme ça que je vais y arriver », a déclaré Chloé.

Quant à Justine, elle sent qu’elle retrouve peu à peu son rythme de croisière. « Il me reste quelques détails à fignoler pour réussir un cork parfait et atterrir dans les bottes. Je suis convaincue de pouvoir faire ça [samedi]. »

La Japonaise Anri Kawamura (81,76), la Française Perrine Laffont (81,43) et l’Américaine Tess Johnson (79,25) sont montées dans l’ordre sur les trois marches du podium.

Les Canadiennes Berkley Brown, Maia Schwinghammer et Valérie Gilbert ont terminé respectivement 18e, 19e et 20e.