Novak Djokovic passe le Noël orthodoxe en détention à Melbourne

Peu importe qui a fait une erreur sur le visa, l’exemption de vaccination ou autre, la réalité pour Novak Djokovic, numéro un mondial, est qu’il passait l’une de ses importantes fêtes religieuses dans un hôtel de détention australien à mettre tout en œuvre pour éviter l’expulsion.

Djokovic a reçu des appels de Serbie, notamment de ses parents et du président, dans l’espoir de lui remonter le moral. Un prêtre de l’église orthodoxe serbe Holy Trinity à Melbourne a demandé aux autorités de l’immigration l’autorisation de visiter le nonuple champion des Internationaux d’Australie pour célébrer le Noël orthodoxe.

« Notre Noël est riche de nombreuses coutumes et il est si important qu’un prêtre lui rende visite, a affirmé le doyen de l’église, Milorad Locard, à l’Australian Broadcasting Corp. Tout ce qui entoure cet événement est épouvantable. Qu’il doive passer Noël en détention… c’est impensable. »

Les preuves sur lesquelles Djokovic s’appuyait pour justifier une exemption médicale de la politique stricte de vaccination contre la COVID-19 de l’Australie ont été rejetées par les autorités frontalières australiennes à son arrivée à l’aéroport de Melbourne, mercredi soir, et son visa a été annulé. Il est confiné à l’hôtel de détention depuis qu’il a été transféré de l’aéroport.

L’Agence des services frontaliers australiens a confirmé, vendredi soir, qu’après de nouvelles enquêtes sur le statut de visa de deux autres personnes liées aux Internationaux d’Australie, l’une avait volontairement quitté le pays et une autre avait été placée en détention pour migrants en attendant son expulsion. Elle a ajouté qu’elle ne ferait aucun autre commentaire sur l’une ou l’autre personne.

L’ambassade de la République tchèque à Canberra a identifié la joueuse de double Renata Voráčová comme l’une des personnes.

« Renata Voráčová a décidé de quitter l’Australie le plus tôt possible et ne participera pas au tournoi de Melbourne », a fait savoir l’ambassade tchèque.

Au cours de la journée, les partisans de Djokovic se sont rassemblés devant le Park Hotel, utilisé pour héberger des réfugiés et des demandeurs d’asile près du centre-ville de Melbourne, agitant des drapeaux et des banderoles.

Ils se sont mélangés à des défenseurs des droits de la personne qui étaient là davantage pour souligner le sort d’autres personnes détenues de longue durée, dont beaucoup se plaignent depuis longtemps de leurs conditions de vie et de leur exposition au coronavirus pendant la pandémie.

Au lendemain des commentaires du premier ministre et du ministre de l’Intérieur qu’il était de la responsabilité de chaque voyageur d’avoir leurs documents de visa en ordre, il a semblé aux gens de la région que, quelles que soient les erreurs qui se sont produites dans le processus, l’un des athlètes les plus en vue dans le monde était en détention.

Une preuve non conforme

Djokovic s’est envolé pour l’Australie, certain d’avoir tout ce dont il avait besoin pour participer au premier tournoi majeur de la saison. Il avait été approuvé par le gouvernement de l’État de Victoria pour une exemption médicale des règles de vaccination du tournoi sur la base des détails qu’il a fournis à un panel indépendant d’experts médicaux et conformément aux directives de Tennis Australia.

Mais cette même preuve n’était pas conforme à la réglementation du gouvernement australien.

Ainsi, au lieu de se préparer à défendre son titre aux Internationaux d’Australie et à tenter de remporter un 21e titre majeur, un record chez les hommes, il se prépare à se défendre sa cause devant une cour fédérale pour contester l’annulation de son visa et son expulsion. C’est une semaine avant le début du tournoi.

L’attention s’éloigne du statut de vaccination de Djokovic — un sujet délicat dans une ville où les résidents ont passé 256 jours en 2020 et 21 sous de sévères restrictions sur les mouvements et les rassemblements — et sur des questions sur la façon dont il aurait pu se retrouver dans cette situation.

Même certains qui ont critiqué Djokovic dans le passé sont maintenant apparemment dans son camp.

« Écoutez, je crois vraiment qu’il faut passer à l’action, je me suis fait vacciner à cause des autres et pour la santé de ma mère, mais la façon dont nous gérons la situation de Novak est mauvaise, vraiment mauvaise, a affirmé Nick Kyrgios, joueur australien et critique virulent de certaines des opinions de Djokovic, sur la vaccination, sur Twitter. C’est l’un de nos grands champions, mais en fin de compte, il est humain. Faisons mieux. »

Si les joueurs ont sympathisé avec la situation de Djokovic, certains ont noté que se faire vacciner aurait évité tout drame.

Djokovic s’est montré sceptique vis-à-vis des vaccins et a refusé de révéler s’il avait reçu des vaccins pour la COVID-19, mais il ne fait aucun doute qu’il s’est rendu en Australie en croyant que ses papiers étaient tous en règle.

Les lois strictes de l’Australie sur la COVID-19 imposent aux voyageurs entrants d’avoir reçu deux injections d’un vaccin approuvé ou d’avoir une exemption pour une véritable raison médicale, telle qu’une affection aiguë, pour éviter la quarantaine.

Tennis Australia a précisé que la demande d’exemption de Djokovic avait été « accordée à la suite d’un processus d’examen rigoureux ». Ni Tennis Australia ni Djokovic n’ont révélé la raison pour laquelle il avait demandé une exemption.

Après l’annonce de l’annulation du visa, le directeur du tournoi des Internationaux d’Australie, Craig Tiley, a défendu la « demande et le processus tout à fait légitimes » et a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun traitement spécial pour Djokovic.

Il a ajouté que seules 26 personnes liées au tournoi avaient demandé une exemption médicale – pour éviter la règle selon laquelle tous les joueurs, le personnel, les officiels et les spectateurs devaient être complètement vaccinés et seule une « poignée » a été accordée. Aucun, à l’exception de Djokovic, qui l’a lui-même publié sur les réseaux sociaux avant de s’envoler pour l’Australie, n’a été identifié publiquement. Aujourd’hui, trois d’entre eux sont soit en détention, soit partis.