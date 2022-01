Le Canadien de Montréal prolonge sa pause jusqu’au 8 janvier inclusivement

Le Canadien de Montréal a annoncé jeudi avoir prolongé la pause de ses activités par mesure préventive jusqu’au 8 janvier inclusivement.

Cette mesure touche également les activités du Rocket de Laval à la Place Bell.

L’organisation a suivi et continuera de suivre toutes les recommandations quant à la santé et la sécurité de ses joueurs, de son personnel et de la communauté, telles que mises en place par la LNH ainsi que les autorités locales.

À noter que les matchs prévus au Centre Bell les 4, 6, 8, 10 et 15 janvier sont reportés. Le prochain match prévu au calendrier de l’équipe aura lieu le 12 janvier, à Boston.

Les matchs du Rocket prévus les 7 et 8 janvier à la Place Bell sont également reportés à des dates ultérieures.

La prochaine séance d’entraînement des Canadiens aura lieu le 9 janvier au Complexe sportif Bell de Brossard. Le Rocket reprendra aussi l’action ce dimanche avec un entraînement à la Place Bell.