Anthony Calvillo nommé instructeur des quart-arrières des Alouettes de Montréal

Les Alouettes de Montréal ont annoncé par voie de communiqué jeudi la nomination d’Anthony Calvillo à titre d’entraîneur des quarts-arrières.

Pour l’ancien quart étoile âgé de 49 ans, il s’agit d’un retour au sein de l’organisation. De 2015 à 2017, Calvillo a fait partie du personnel d’entraîneurs des Alouettes après une illustre carrière de joueur avec la formation montréalaise qui s’est échelonnée de 1998 à 2013.

Lors de ses trois saisons sur les lignes de côté avec les Alouettes, Calvillo a occupé les rôles d’entraîneur des receveurs, de coordonnateur offensif et d’entraîneur des quarts-arrières.

En 2018, il a aussi dirigé les quarts-arrières avec les Argonauts de Toronto.

L’ancienne légende des Alouettes retrouvera ainsi le directeur général Danny Maciocia avec qui il a travaillé en 2019 avec les Carabins de l’Université de Montréal. À sa première saison avec l’équipe, il a aidé sa formation à atteindre le match de la Coupe Vanier.

« Je suis très excité de revenir dans la LCF, tout en restant à la maison avec ma famille. J’ai pris cette décision en raison de deux critères : pouvoir être près de ma famille, et avoir une autre chance d’être un entraîneur dans la Ligue canadienne de football », a déclaré Calvillo, dans un communiqué des Carabins.

« Je tiens à remercier tous les partisans des Carabins pour leur soutien. Les Carabins forment une excellente équipe avec une excellente gestion à tous les niveaux. Je leur souhaite tous les succès possibles », a ajouté Calvillo, qui sera remplacé par l’entraîneur-chef Marco Iadeluca, qui portera également le chapeau de coordonnateur offensif sur les lignes de côté dès la saison prochaine.

À lire aussi : Anthony Calvillo sera intronisé au Temple de la renommée du football canadien

Calvillo doit participer à une visioconférence avec les membres des médias jeudi après-midi.

Natif de Los Angeles, Calvillo est arrivé à Montréal une première fois en 1998 pour se joindre aux Alouettes, après des escales avec le Posse de Las Vegas et les Tiger-Cats de Hamilton.

Il a éventuellement mené l’équipe montréalaise à huit finales de la Coupe Grey et trois triomphes, en 2002, 2009 et 2010.

Calvillo a passé 20 saisons chez les professionnels, dont les 16 dernières avec les Alouettes. Il détient une foule de records de la Ligue canadienne de football, dont celui du plus grand nombre de verges par la passe avec 79 816. La direction des Alouettes a retiré son chandail en octobre 2014.

En janvier 2021, Calvillo était de retour avec l’organisation comme ambassadeur de l’équipe. Son but était de servir l’organisation et être présent lors des activités. Comme ambassadeur, il donnait son opinion sur les diverses plateformes du club et faisait rayonner l’équipe partout au Québec. Dorénavant, il se concentrera seulement sur son rôle d’entraîneur. En novembre dernier, il a officiellement reçu son titre de citoyen canadien.

« Nous sommes très heureux du retour d’Anthony au sein de notre personnel d’entraîneurs », a déclaré l’entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones.

« Anthony est une personne très respectée qui a connu l’une des plus grandes carrières au sein de la LCF. L’association entre lui et les Alouettes est simplement naturelle. Il revient où il a connu ses années de gloire. Notre organisation vient d’hériter d’un très bon professeur. »