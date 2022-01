Chantal Machabée quitte RDS et devient v.-p. des communications du Canadien

Chantal Machabée a quitté son poste de journaliste sportive au Réseau des Sports afin d’accepter le rôle de vice-présidente communications du Canadien de Montréal, a annoncé le propriétaire, président et chef de la direction du Groupe CH, Geoff Molson, mercredi matin.

Dans ses fonctions, elle travaillera en étroite collaboration avec la direction des opérations hockey et sera responsable de la gestion de l’ensemble des communications de ce secteur. Elle relèvera directement de la présidente sports et divertissements du Groupe CH, France Margaret Bélanger.

Pendant plus de 32 ans, Machabée a couvert l’ensemble du sport québécois, notamment les activités quotidiennes du Tricolore, pour RDS. Véritable pionnière au sein de l’industrie de la télédiffusion sportive, elle était devenue en 1989 la première femme à animer un bulletin de nouvelles sportives au Québec — aux côtés de Serge Deslongchamps.

« J’ai eu le privilège de connaître une carrière de plus de 38 ans dans le métier, dont plus de 32 à RDS, et j’en suis extrêmement reconnaissante. Un nouveau chapitre s’ouvre maintenant à moi et c’est avec grand bonheur que j’accepte ce nouveau défi », a déclaré Machabée au sujet de sa nomination.