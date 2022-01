Osaka amorce sa saison avec une victoire à Melbourne

Naomi Osaka est de retour là où elle a remporté deux de ses quatre titres majeurs en simple. Et l’ancienne no 1 mondiale ressent de bonnes vibrations après avoir pris un temps d’arrêt pour essayer de retrouver l’amour de son sport.

La championne des Internationaux d’Australie a entrepris sa saison 2022 avec une victoire de 6-4, 3-6, 6-3 contre Alizé Cornet, mardi, lors de l’un des tournois du « Summer Set » à Melbourne.

Osaka a foulé le court central du Rod Laver Arena pour la première fois depuis qu’elle a remporté le titre aux Internationaux d’Australie en février. C’était également son premier match dans un tournoi du circuit WTA depuis sa défaite au troisième tour des Internationaux des États-Unis contre la Lavalloise Leylah Annie Fernandez en septembre.

Après cette défaite, Osaka avait confié : « Honnêtement, je ne sais pas quand je vais jouer mon prochain match de tennis. »

Elle a pris un congé plus tôt l’année dernière, une pause pour sa santé mentale qui a commencé lorsqu’elle s’est retirée de Roland-Garros avant son match de deuxième tour. Elle s’est également absentée de Wimbledon, puis est revenue pour les Jeux olympiques de Tokyo, où elle a allumé la flamme olympique lors de la cérémonie d’ouverture.

Osaka a précisé qu’elle s’était fixé un objectif prioritaire cette année, et c’était d’avoir du plaisir à jouer.

« Je suis le genre de personne qui se soucie un peu trop des résultats et des classements et je dois trouver un moyen de profiter de nouveau du jeu parce que c’est la raison pour laquelle j’ai commencé ce sport au début », a-t-elle dit.

Après avoir pris du temps avec ses amis et sa famille, elle a ajouté qu’elle avait lentement commencé à retrouver l’amour du jeu.

« Ce n’est pas comme si cela avait complètement disparu, mais cela a été éclipsé par beaucoup d’émotions que je ressentais en jouant constamment année après année », a noté Osaka.

Osaka menait par une manche et un bris avant que Cornet n’entame une séquence de cinq jeux victorieux pour forcer la tenue d’une troisième manche. Osaka a présenté à une efficacité de seulement 38 pour cent (31 en 81) avec sa première balle de service, elle a commis huit doubles fautes et 57 fautes directes, mais a contré cela avec 51 coups gagnants. Elle n’a fait face qu’à trois balles de bris.

« J’ai l’impression d’avoir fait beaucoup de fautes directes aujourd’hui », a reconnu la première tête de série, « mais je m’y attendais parce que c’est le premier match et j’étais vraiment nerveuse. »

Les restrictions de voyage pendant la pandémie de COVID-19 signifient qu’il y a un calendrier chargé d’événements avant le début des Internationaux d’Australie, le 17 janvier.

Trois événements se déroulent cette semaine à Melbourne dans le cadre des tournois d’été de Tennis Australie : deux tournois WTA et un de l’ATP. À Adélaïde, il y a un tournoi conjoint ATP et WTA cette semaine. Et la Coupe ATP se déroule à Sydney.

Jessica Pegula, première tête de série de l’autre tournoi féminin à Melbourne, s’est inclinée contre Irina-Camelia Begu 7-6 (6), 6-3 au premier tour.

Pegula, qui a atteint les quarts de finale aux Internationaux d’Australie de l’année dernière, menait 5-3 et détenait une balle de manche avant que Begu n’effectue une remontée pour finalement l’emporter.

Dans le tournoi masculin à Melbourne, Facundo Bagnis a défait l’ancien no 1 Andy Murray 6-3, 5-7, 6-3, sauvant 11 des 13 balles de bris. Il affrontera maintenant Grigor Dimitrov, no 3. Murray, quintuple finaliste aux Internationaux d’Australie, a reçu une invitation pour jouer le premier tournoi majeur de la saison.

À Adélaïde, Iga Swiatek, championne de Roland-Garros 2020, a amorcé la défense de son titre avec une victoire de 6-3, 6-3 contre Daria Saville, connue sous le nom de Daria Gavrilova avant son récent mariage. La Polonaise a rendez-vous avec Fernandez au deuxième tour.

Auparavant, l’Américaine Coco Gauff a eu raison de la Norvégienne Ulrikke Eikeri 6-2, 6-1 et elle fera face au deuxième tour à Ashleigh Barty, championne 2020 des Internationaux d’Australie. Sofia Kenin a quant à elle vaincu Lucia Bronzetti 7-5, 7- 5, et Anastasia Gasanova a battu Elina Svitolina 5-7, 6-4, 6-3.