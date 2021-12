La persévérance de l’attaquant Paul Byron de nouveau mise à l’épreuve

Il y a longtemps que l’on vante la persévérance et la force de caractère de Paul Byron. Au cours des prochains jours, c’est sa patience qui sera testée.

Byron, qui est presque totalement remis d’une opération à une hanche, devra en effet attendre un peu plus longtemps pour enfin jouer un premier match avec le Canadien de Montréal en 2021-2022. C’est que son nom a été soumis au protocole COVID-19 de la LNH, mercredi, en compagnie de celui du gardien Cayden Primeau.

Le Canadien a annoncé la nouvelle en tout début d’après-midi, environ une demi-heure avant de tenir une séance d’entraînement à Raleigh en prévision de sa rencontre de jeudi contre les Hurricanes de la Caroline.

En visioconférence de presse, mercredi, l’entraîneur-chef, Dominique Ducharme, a précisé que ce n’était pas Byron qui avait reçu un résultat positif, mais plutôt un membre de son entourage.

Il reste que Ducharme était déçu pour son rapide attaquant, d’autant plus que sa présence au sein de l’alignement apporte une dimension particulière à la formation montréalaise.

« Un gars comme Paul a bâti sa carrière avec ses habiletés, oui, mais c’est un gars de caractère. Et pour lui, d’être tenu à l’écart du jeu pendant si longtemps à guérir de son opération, c’est déjà dur, parce que c’est un compétiteur et il veut être sur la glace », a noté Ducharme, qui a précisé que Byron était rentré au pays.

« Il s’approche d’un retour et, malheureusement, il a cette mauvaise nouvelle. C’est tellement malheureux. Il était vraiment prêt, il était excité, il voyait que ça s’en venait. Il a un autre obstacle. C’est une question de temps. Un jour, il va être de retour avec nous, et on a hâte de le voir sur la glace. C’est un gars qui amène de l’énergie, c’est un gars de caractère, c’est un gars de défis. On a besoin de gars comme lui », a poursuivi Ducharme.

Les noms de Byron et de Primeau s’ajoutent à ceux des attaquants Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli, des défenseurs Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry et Chris Wideman ainsi que du gardien Jake Allen, qui sont toujours soumis au protocole du circuit.

Dans le cas de Primeau, il devra passer cinq jours à l’hôtel à Tampa avant d’obtenir la permission de rejoindre ses parents au New Jersey pour terminer sa quarantaine.

L’entraîneur des gardiens de l’équipe, Éric Raymond, figure lui aussi sur la liste des personnes soumises au protocole.

Profiter des occasions

Après être passé près de renverser le Lightning de Tampa Bay mardi soir, le Canadien aura un autre imposant défi jeudi face aux Hurricanes.

Ce sera là une autre occasion pour des joueurs comme Rafaël Harvey-Pinard et Kale Clague, qui ont tous deux réussi leur premier but dans la LNH mardi, d’étaler leur désir de vaincre.

« Demain, c’est une autre chance de montrer ce qu’ils peuvent faire et d’amener la même énergie », a reconnu Ducharme.

« Quand tu mets un chandail, quel que soit l’endroit, quelle que soit la ligue, tu joues pour gagner. Ces jeunes-là ont une occasion de montrer ce qu’ils peuvent faire. Ils veulent faire leurs preuves, ils veulent montrer qu’ils s’approchent de la Ligue nationale ou qu’ils ont leur place. […] Comme joueur ou comme personne, quand tu ambitionnes de faire quelque chose, il faut que tu profites de tes occasions. Et c’est ce qu’ils tentent de faire. »

Samuel Montembeault gardera les buts contre les Hurricanes, a par ailleurs confirmé Ducharme.