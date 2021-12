L’entraîneur et commentateur John Madden est décédé

L’entraîneur membre du Temple de la renommée du football devenu descripteur John Madden est mort à l’âge de 85 ans mardi matin, a confirmé la NFL. Ses envolées lyriques intenses et ses explications claires ont fait vibrer les amateurs de football pendant trois décennies sur tous les grands réseaux de télévision américains.

La ligue a indiqué que Madden est décédé subitement, mais la cause du décès n’a pas été dévoilée.

« Personne n’aimait le football plus que Coach. Il incarnait le football. Il était une source d’inspiration pour moi et pour beaucoup de gens. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons à jamais redevables de tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’ils sont aujourd’hui », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué publié mardi soir.

Madden s’est fait connaître en passant dix ans comme entraîneur des Raiders d’Oakland, avec qui il a atteint la finale de l’Association Américaine sept fois et gagné le Super Bowl au terme de la saison 1976.

À la barre des Raiders, Madden a maintenu une fiche étincelante de 103-32-7 en saison, et son pourcentage de victoires de, 759 est toujours l’un des meilleurs parmi les entraîneurs avec plus de 100 matchs d’expérience dans la NFL.

C’est toutefois après sa carrière comme entraîneur que Madden a le plus gagné en notoriété. Il a été un pionnier dans l’art d’utiliser des schémas à la télévision pour expliquer aux amateurs les stratégies, en plus de divertir les téléspectateurs avec quelques exclamations comme « Boom ! » et « Doink ! » durant les rencontres.

Mais surtout, il a été l’analyste sportif le plus vénéré pendant les trois décennies au cours desquelles il a couvert la NFL, remportant 16 prix Emmy décernés au meilleur analyste sportif, du jamais vu. Il a participé à la diffusion de 11 Super Bowls pour quatre réseaux entre 1979 et 2009.

Il est également à l’origine du jeu vidéo sportif extrêmement populaire « Madden NFL Football », qui porte encore son nom aujourd’hui.

« Les gens me demandent toujours si je suis un entraîneur, un analyste ou un personnage de jeux vidéo », a-t-il dit lors de son discours d’intronisation au Temple de la renommée du football.

« Je suis un entraîneur. J’ai toujours été un entraîneur. »

Une figure marquante de la télévision

Madden a amorcé sa carrière sur la galerie de presse à CBS après avoir pris sa retraite comme entraîneur, notamment en raison de sa peur de prendre l’avion. Le duo qu’il formait avec Pat Summerall s’est rapidement imposé comme étant l’équipe principale de description du réseau.

Il a ensuite aidé Fox à gagner en crédibilité lorsqu’il s’est joint à son équipe de diffusion en 1994, puis il a analysé des matchs à heure de grande écoute pour ABC et NBC. Il a décrit son dernier match lors du Super Bowl de 2009.

« Je ne connais personne qui a eu un impact plus significatif sur la Ligue nationale de football que John Madden, et je ne connais personne qui aimait plus le football que lui », a mentionné le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, dans une déclaration.

Même après sa retraite comme analyste, Madden a continué de s’attirer les éloges de ses collègues pour sa passion, sa préparation et sa capacité à expliquer simplement des jeux compliqués.

« Personne n’a jamais rendu ce sport plus intéressant, plus pertinent et plus agréable à regarder et à écouter que John », avait résumé le descripteur Al Michaels au moment de l’annonce de la retraite de Madden.