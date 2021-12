Le Canadien ajoute cinq joueurs sur sa liste COVID

Le Canadien de Montréal a ajouté les noms du gardien Jake Allen et des défenseurs Ben Chiarot, Jeff Petry, Joel Edmundson et Chris Wideman sur la liste COVID-19 de la LNH, lundi.

L’entraîneur des gardiens Éric Raymond se soumet également au protocole du circuit en lien avec la COVID-19.

Leurs noms s’ajoutent à ceux des attaquants Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli, qui se retrouvaient déjà au sein du protocole.

Par conséquent, le gardien Cayden Primeau et le défenseur Corey Schueneman ont été rappelés du Rocket de Laval. Pour leur part, les attaquants Brandon Baddock et Cam Hillis, le défenseur Gianni Fairbrother et le gardien Michael McNiven ont été ajoutés au groupe de réserve et ils accompagneront l’équipe en Floride.

Le Canadien a rendez-vous avec le Lightning de Tampa Bay, mardi soir.

Il s’agira de son premier match depuis le 16 décembre, quand il a défait les Flyers de Philadelphie 3-2 en fusillade. Ses quatre matchs suivants ont été remis en vertu d’éclosions de COVID-19 à travers la LNH.