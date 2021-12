Valérie Plante assure que les Montréalais ne paieront pas pour un stade de baseball

L’argent des Montréalais ne sera pas investi dans la construction d’un stade de baseball, a assuré Valérie Plante mardi. À l’issue d’une rencontre avec les représentants du Groupe Baseball Montréal, la mairesse a indiqué qu’elle avait demandé aux promoteurs du retour du baseball dans la métropole de faire preuve de transparence et de présenter une mise à jour de leur projet à la population.

« Montréal ne sera pas le promoteur du retour du baseball. Il n’y aura pas d’argent public des Montréalais et des Montréalaises dans la construction d’un stade », a affirmé Valérie Plante lors d’une mêlée de presse mardi midi. « Ceci étant dit, c’est un projet qu’on trouve intéressant — on le dit depuis le début —, mais il y a des étapes à suivre et la prochaine étape pour nous, c’est que le Groupe Baseball fasse une mise à jour à la population, qu’ils puissent parler de leur projet et de leur vision et répondre aux questions, parce qu’il y en a beaucoup. »

Mme Plante a fait ces commentaires à la suite de sa rencontre avec les représentants du Groupe Baseball Montréal, dirigé par Stephen Bronfman.

La Ville présentera sa vision de développement du secteur Bridge-Bonaventure dans la foulée du rapport déposé par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) l’an dernier. « Tout le monde va pouvoir faire une proposition pour le développement du secteur. Alors, de là l’importance que le Groupe Baseball continue ses étapes et le partage publiquement. »

Valérie Plante a soutenu que les Montréalais avaient été très clairs en campagne électorale et que, pour eux, les dossiers prioritaires étaient l’habitation, la transition écologique et le développement économique.

Bronfman optimiste

De son côté, Stephen Bronfman s’est montré optimiste quant à la réalisation de son projet au bassin Peel et promet « plus qu’un stade de baseball » pour Montréal.

Le Groupe Baseball Montréal s’est associé au promoteur immobilier Devimco pour développer tout le quartier autour de cet éventuel stade. M. Bronfman a évoqué la création d’un projet communautaire qui sera en activité 12 mois par an, une infrastructure « dont Montréal a grandement besoin ».

L’homme d’affaire a promis de présenter le projet au public dans un avenir rapproché, soit en janvier ou février. Celui qui est à la tête de la société de placements Claridge croit obtenir le feu vert bientôt du commissaire de la Ligue majeure de baseball, Rob Manfred, pour aller de l’avant avec la présentation de son projet.

La semaine dernière, La Presse rapportait que le Groupe Baseball Montréal pourrait demander une participation financière de Québec pouvant aller jusqu’à 300 millions de dollars sur un projet estimé à 1 milliard, selon le scénario qui pourrait être adopté. M. Bronfman n’a pas confirmé ces chiffres, se contentant de rappeler qu’il s’agissait davantage qu’un stade de baseball.

Pour cette rencontre avec la mairesse Plante, M. Bronfman était accompagné du président de Claridge, Pierre Boivin, et de William Jegher, de la firme EY et proche collaborateur de Stephen Bronfman dans le dossier du retour du baseball.

Avec La Presse canadienne