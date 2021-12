Verstappen triomphe à Abou Dabi et remporte le championnat des pilotes

Le Néerlandais Max Verstappen a remporté la course d’Abou Dabi et mérité un premier championnat des pilotes de la Formule 1 en carrière, aux termes d’une fin de course rocambolesque dimanche.

Au volant de sa Red Bull, Verstappen a devancé le Britannique Lewis Hamilton, sur Mercedes, en le dépassant lors du tout dernier tour de piste.

Parti de la deuxième place, derrière Verstappen, Hamilton avait réussi à s’emparer de la première position dès le départ sans jamais la concéder.

Toutefois, un accident du Torontois Nicholas Latifi (Williams) a fait sortir la voiture de sécurité avec cinq tours à faire. La voiture a libéré la piste avec un tour à faire, ouvrant la voie à la 10e victoire de Verstappen en 2021.

Au classement cumulatif, Verstappen complète la saison avec 395,5 points, huit de plus que Hamilton. Les deux pilotes avaient entamé la course à égalité au sommet du classement.

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a terminé au 13e rang dimanche, et il complète la saison au même échelon du classement général avec un total de 34 points.