L’infirmerie continue de se remplir chez le Tricolore

L’infirmerie déborde chez le Canadien et un 27e patineur jouera un premier match avec la formation montréalaise cette saison, quand le Tricolore accueillera les Blackhawks de Chicago jeudi.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a confirmé que Christian Dvorak ratera ce rendez-vous en raison d’une blessure au bas du corps.

Dvorak n’a pas été en mesure de compléter la rencontre, mardi, lors du revers de 3-2 du Canadien face au Lightning de Tampa Bay. Il a été aperçu tôt en deuxième période à effectuer un petit tour sur la patinoire pendant un arrêt de jeu, puis il a retraité au vestiaire dans les instants suivants.

L’Américain âgé de 25 ans devait passer une imagerie par résonance magnétique plus tard mercredi. Pour l’instant, son état de santé sera réévalué de manière quotidienne.

Jesse Ylönen a été rappelé du Rocket de Laval et sera en uniforme face aux Blackhawks. Le Finlandais âgé de 22 ans disputera un deuxième match en carrière dans la LNH.

Le Canadien se retrouve maintenant avec 11 joueurs à l’écart, si l’on inclut le défenseur Shea Weber dont la carrière est probablement terminée.

« C’est certain que nous avons vécu la saison morte la plus courte de l’histoire de la LNH, a rappelé Ducharme, alors que la saison du Canadien a pris fin le 7 juillet. Ç’a un effet sur la préparation physique quand vous avez seulement 20 ou 22 jours en gymnase pour vous préparer pour une saison de 82 matchs.

« Il y a une partie de malchance, c’est certain, mais il y a une partie liée à la préparation cet été. »

Ryan Poehling a été promu au centre du deuxième trio, entouré d’Artturi Lehkonen et Jake Evans. Laurent Dauphin, qui a joué un premier match dans la LNH en près de trois ans, mardi, était au centre du troisième trio, en compagnie de Mathieu Perreault et Cole Caufield.

Ylönen a été inséré sur la quatrième unité, à la droite de Michael Pezzetta et Cédric Paquette.

Le trio de Nick Suzuki, Mike Hoffman et Jonathan Drouin a été le seul à demeurer intact.

« Ces gars-là n’ont rien à perdre, a noté le gardien Jake Allen en parlant des joueurs rappelés au cours des dernières semaines. Ils arrivent ici et peuvent jouer avec confiance, jouer leur style de hockey.

« Parfois, la chose la plus difficile à obtenir, c’est cette première chance. Et quand elle se présente à vous, vous devez en profiter. Vous devez vous démarquer. Regardez “Pezz”. Tout le monde l’a remarqué lors du camp et il est maintenant ici. »

Ducharme est toutefois demeuré prudent lorsque questionné sur l’idée de faire jouer les jeunes pendant le reste de la saison puisqu’il est évident à ce point-ci que le Tricolore ne sera pas dans la course aux séries.

« Il faut suivre une courbe de progression et il ne faut pas sauter d’étapes, a-t-il insisté. Si le jeune essaie de survivre dans la LNH, ce n’est pas idéal.

« Poehling est un bon exemple présentement. Ça lui a pris du temps à Laval, mais nous voyons maintenant qu’il est capable de jouer avec confiance et avoir un impact sur le jeu.

« Chaque cas est différent, mais il ne faut pas faire sauter d’étapes aux jeunes. Dominer à un niveau inférieur, c’est bon pour un jeune. Ça augmente sa confiance. Ça lui permet de jouer dans différentes situations, dont les situations critiques dans un match. »

Pour sa part, Poehling a souligné la synergie en ce qui est enseigné chez le Rocket et demandé par Ducharme avec le grand club.

« Vous voulez faire la même chose : terminer le travail devant le filet et bien défendre avec votre bâton. Les deux groupes d’entraîneurs ne se gênent pas pour le rappeler aux joueurs, a mentionné Poehling. Le système de jeu est aussi à peu près le même. Ça rend la vie facile aux joueurs quand ils sont rappelés. Vous pouvez continuer à jouer comme vous le faisiez. »

Le Canadien (6-18-3) a perdu ses quatre derniers matchs (0-3-1). Pour leur part, les Blackhawks (9-14-2) alternent entre une victoire et une défaite depuis environ trois semaines.

Price passe à la deuxième étape

Le gardien Carey Price a foulé la glace du Complexe sportif Bell avec son équipement complet de gardien pour une deuxième fois cette semaine, mercredi Il s’entraînait sans son équipement depuis environ deux semaines.

Price se remet d’une opération à un genou subie le 23 juillet dernier. Sa remise en forme a été déraillée tôt en octobre, quand Price s’est soumis à un programme de 30 jours pour combattre un problème d’abus de substance et se refaire une santé mentale.

« C’était l’étape suivante, a mentionné Ducharme au sujet de la progression de Price. Il a patiné sans équipement, là il le fait avec son équipement. Lors de la prochaine étape, il sera plus actif dans son demi-cercle, puis il recevra des tirs. »

Ducharme a toutefois réitéré que Price ne jouera pas un match avant le congé de Noël.

« Quand le verrons-nous ? Je ne le sais pas », a-t-il ajouté.

Ducharme a été plus optimiste au sujet de Joel Armia, qui a raté le rendez-vous de mardi en raison d’une blessure au haut du corps. Même s’il est absent face aux Blackhawks jeudi, il pourrait revenir au jeu samedi, quand le Tricolore rendra visite aux Blues de St. Louis.

Le défenseur Jeff Petry (haut du corps) devrait être du voyage et pourrait revenir au jeu mardi prochain face aux Penguins, à Pittsburgh.