Allen parmi les admirateurs de Marc-André Fleury

Marc-André Fleury pourrait devenir jeudi le troisième gardien de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 500 victoires. Et même si Jake Allen dit avoir beaucoup de respect pour le gardien québécois, il espère le voir attendre un peu avant d’accomplir cet exploit.

Les Blackhawks de Chicago de Fleury rendront visite au Canadien de Montréal d’Allen, jeudi.

« Tôt ou tard, il va atteindre ce plateau, mais j’espère que ce ne sera pas demain (jeudi), a dit Allen, mercredi, avec un sourire en coin. J’ai énormément de respect pour lui. C’est un défi de taille de jouer aussi longtemps dans cette ligue et d’être constant. Le plateau des 500 victoires, derrière seulement “Marty” (Martin Brodeur) et Patrick (Roy), c’est un exploit exceptionnel. »

À 31 ans, Allen est cinq ans plus jeune que Fleury, mais il n’a que 164 victoires au compteur. Il est pleinement conscient du brio du gardien natif de Sorel.

Fleury a fait sa place chez les Penguins de Pittsburgh, avec lesquels il a gagné trois fois la coupe Stanley, avant d’aider les Golden Knights de Vegas à s’établir au sein de l’élite dès leurs débuts. Il se retrouve maintenant chez les Blackhawks, une équipe en transition.

Malgré tout, Fleury continue à mettre la main à la pâte. Il présente cette saison un dossier de 7-10-0 avec une moyenne de 2,96 et un taux d’efficacité de, 908.

S’il prolonge l’aventure au-delà de la campagne en cours, Fleury pourra peut-être éventuellement devancer Roy au deuxième rang de tous les temps au chapitre des victoires. Roy en a inscrit 551 au cours de sa carrière. Brodeur trône au premier rang à ce chapitre, avec 691 victoires.

« Je ne crois pas que quiconque s’approchera un jour des chiffres de “Marty”, a souligné Allen. Si ça se produit, ce sera incroyable, à moins que l’on se mette à jouer 100 matchs par année !

« Le jeu est plus dur et plus rapide. Il n’y a plus de gardiens qui jouent 75 matchs par saison. C’est un record qui ne sera jamais battu. »

Allen a participé à 20 des 27 matchs du Canadien cette saison. S’il devait maintenir cette cadence jusqu’à la fin de la saison, il jouerait 60 matchs. Ce rythme pourrait être plus élevé, mais Allen s’est retrouvé à l’écart pendant quelques jours en novembre, en raison d’une commotion cérébrale.

Comme quoi à quelque chose malheur est bon, Allen croit que cette pause lui a été bénéfique.

« J’ai joué beaucoup avant et d’avoir cette semaine pour retrouver la forme, ça m’a fait du bien, a dit le gardien néo-brunswickois. Je me concentre sur la séquence jusqu’à Noël, puis nous aurons trois jours de congé. »

Allen pourrait voir sa charge de travail être réduite par la suite, si le gardien Carey Price est en mesure de revenir au jeu.

Un but qui fait jaser

Allen a également commenté le but de Sonny Milano, des Ducks d’Anaheim, mardi face aux Sabres de Buffalo, quand Trevor Zegras a collé la rondelle à son bâton et l’a lobée par-dessus le filet pour que Milano marque en la frappant au vol.

« J’ai vu ça au gymnase ce matin. C’est dingue ! Si j’étais le gardien, je ne serais pas content, mais en tant qu’amateur de hockey, c’est incroyable de voir un jeu aussi habile, a dit Allen. C’est ce qui amène les gens à l’aréna.

« Les jeunes vont voir ça et vont peut-être s’essayer. C’est peut-être quelque chose que nous verrons plus souvent. Les jeunes sont de plus en plus talentueux et créatifs. Ça prend aussi du courage pour tenter ça, car si vous ratez la manœuvre, vous avez l’air un peu fou. »

Il ne faut toutefois pas s’attendre à voir des joueurs commencer à tenter ce jeu tous les soirs.

« C’est facile quand vous êtes à l’entraînement ou quand vous pouvez vous y prendre à quelques reprises, mais je ne peux pas dire à quel point c’est difficile de le faire en situation de match parce que c’est quelque chose que je n’essaierai jamais, a affirmé l’attaquant du Canadien Ryan Poehling. Je ne peux pas m’imaginer essayer quelque chose comme ça. »

Questionné à savoir comment il s’y prendrait pour défendre un tel jeu, Allen n’avait pas de bonnes réponses à offrir.

« Vous espérez que le gars rate son coup, a-t-il dit. Je ne me suis jamais préparé à stopper un tel jeu. Je pense que ça prendrait seulement de la chance. »

Allen ne devrait toutefois pas faire face à une telle manœuvre de sitôt.