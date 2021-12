Roy intéressé par le poste de d.g. du CH

Patrick Roy a déclaré qu’il est intéressé au poste de directeur général du Canadien de Montréal laissé vacant à la suite du départ de Marc Bergevin. « Est-ce que j’aurais de l’intérêt ? Évidemment. Mais en même temps je suis conscient que c’est un processus et qu’il y a plusieurs très bons candidats qui vont être en lice. Mais si on m’appelle, c’est sûr que je vais écouter », a déclaré Roy aux réseaux TVA Sports et Radio-Canada en marge de la séance d’entraînement des Remparts de Québec, mardi. L’ex-no 33 du Tricolore a toutefois indiqué du même souffle qu’on ne l’a pas contacté pour sonder son intérêt pour le poste. « Des décisions ont été prises en fin de semaine, et si le téléphone sonne, il sonnera, sinon on continuera à faire ce qu’on fait, ce n’est pas plus compliqué que ça », a-t-il ajouté. Lundi, le président et propriétaire du Canadien, Geoff Molson, avaient indiqué qu’il ne se voyait pas offrir un troisième contrat à long terme à Bergevin, alors que l’équipe connaît un début de saison catastrophique.

