L’Américain Lee Elder, premier golfeur noir à avoir disputé le Masters, est décédé à 87 ans, a annoncé lundi le PGA Tour, le circuit de golf professionnel masculin des États-Unis.

Elder, qui a lutté contre le racisme tout au long de sa carrière, était devenu en 1975 le premier Afro-Américain à participer au Tournoi des Maîtres.

Le PGA Tour avait décidé de l’honorer lors du dernier Masters disputé à Augusta en l’invitant à lancer la compétition.

Il a aussi été le premier Afro-Américain à disputer un tournoi sur le circuit professionnel américain, en 1961, après que le PGA Tour a levé l’interdiction d’accès aux compétitions des personnes non blanches.

« Salves d’applaudissements »

Elder a remporté son premier tournoi, l’Open Monsanto en Floride, en 1974, avant de s’imposer à Houston en 1976 ainsi qu’au Greater Milwaukee et au Westchester Classic en 1978. « En 1975 [au Masters], je me souviens d’avoir été extrêmement nerveux au moment d’aller au premier tee », a relaté Elder cette année.

« C’était un jour merveilleux. Tout au long du parcours, j’ai reçu des salves d’applaudissements. Cela m’a aidé à me calmer et à me concentrer sur mon jeu », avait-il ajouté.

Le natif de Dallas, au Texas, a disputé cinq Masters au total et a également remporté la Coupe Ryder, le tournoi qui oppose les meilleurs golfeurs américains aux meilleurs golfeurs européens, en 1979.

« Lee Elder était un pionnier, et à bien des égards », a indiqué le légendaire Jack Nicklaus au site PGATour.com.

« Lee était un bon joueur, mais surtout un homme bon qui était très respecté par d’innombrables personnes. Le golf a perdu un héros. »