Le Canadien de Montréal congédie son état-major

Le Canadien de Montréal congédie son directeur général, Marc Bergevin, de même que deux autres membres de l’état-major de l’équipe.

Trevor Timmins, directeur général adjoint, ainsi que Paul Wilson, vice-président principal, affaires publiques et communications, ont été relevés de leurs fonctions respectives. Scott Mellanby, le bras droit de Marc Bergevin depuis 2014, a aussi démissionné de son poste samedi soir.

« Le moment est venu de procéder à un changement de leadership dans notre département hockey qui sera porteur d’une nouvelle vision afin que nos partisans et partenaires puissent continuer d’encourager une équipe pouvant rivaliser avec les meilleures de la ligue », a indiqué Geoff Molson dans un communiqué diffusé dimanche après-midi.

Marc Bergevin a remercié les partisans et l’organisation du Canadien dans un message publié de la même manière. « Ces dernières années ont été riches en émotions et en apprentissages. Vous avez été aux premières loges de mon parcours à la tête de l’organisation. Je ne vous apprendrais rien en vous disant que ce parcours n’a pas été un long fleuve tranquille et que par moment on aurait cru être dans un bon épisode de téléséries. Malgré les embûches, l’organisation que j’ai dirigée, avec beaucoup de passion, s’est toujours relevée. Pour ma part, chaque expérience, bonne ou mauvaise, a fait de moi un meilleur dirigeant. »

Bergevin en était à une 10e saison à son poste avec le Canadien et son contrat venait à échéance au terme de cette saison. La dernière fois qu’un tel vent de changement avait soufflé sur l’organisation de la Sainte-Flanelle, Serge Savard, Jacques Demers, André Boudrias et Carol Vadnais avaient été licenciés en bloc en 1995.

Geoff Molson rencontrera la presse lundi matin pour faire le point sur ces congédiements.

La fin de l’ère Bergevin

Un premier remplaçant a été embauché par le Canadien pour rebâtir l’équipe. Il s’agit de Jeff Gorton qui joint l’organisation à titre de vice-président exécutif aux opérations hockey.

Ce dernier a occupé les postes de directeur du recrutement, directeur général adjoint et de directeur général par intérim avec les Bruins de Boston, aidant à bâtir l’équipe qui allait éventuellement soulever la coupe Stanley, en 2011. Gorton s’est ensuite joint aux Rangers de New York, avec qui il a été dépisteur, directeur du personnel des joueurs, directeur général adjoint et directeur général.

Donald Beauchamp, vice-président des communications du Canadien durant un quart de siècle, connaît bien Jeff Gorton. Ilparle de lui comme un « chic type, un homme brillant », le qui « semble faire l’unanimité dans le monde du hockey ».

Jeff Gorton sera donc le prochain « architecte » du Canadien de Montréal, indique-t-il. « Au-delà des congédiements, l’organisation regarde vers l’avenir. »

Les partisans ne doivent toutefois pas s’attendre à de grands changements sur la patinoire, prévient un autre ancien directeur des communications du Canadien, Bernard Brisset. « Tu ne changes pas une équipe de hockey en deux temps, trois mouvements. Je ne pense pas que c’est un changement qui peut se faire avec des transactions à ce moment-ci. »

« On pouvait peut-être tous s’attendre à ce que l’entraîneur saute, mais dans la tête du propriétaire, le problème est plus profond », poursuit M. Brisset. « Si le problème est l’entraîneur, ils vont s’en rendre compte vite. Il va avoir d’autres décisions qui vont être prises. »

Maintenant conseiller spécial chez la frime de communication TACT, Donald Beauchamp parle de la « fin d’une époque » qui fût « probablement précipitée en raison des performances de l’équipe ». Le Tricolore croupit en 29e position du classement général de la LNH après avoir pourtant frôlé le Graal la saison dernière en atteignant la finale de la Coupe Stanley. « Personne dans l’organisation ne s’attendait à avoir des résultats comme ça. Personne. »

La machine à rumeur s’emballe

Aussitôt le congédiement de Marc Bergevin annoncé, les spéculations ont débuté autour de l’identité du prochain directeur général. Ce dernier devra parler français, a assuré Geoff Molson en spécifiant que le processus d’embauche « débute dès aujourd’hui ».

Le nom de Mathieu Darche a commencé à circuler. Cet ancien joueur du Canadien de Montréal travaille comme directeur adjoint du Lightning de Tampa Bay. L’actuel directeur général du Lightning, Julien BriseBois, pourrait aussi faire le saut chez le Tricolore.

Martin Madden Jr figue lui-aussi sur la liste des possibles remplaçants de Marc Bergevin. Après 14 ans dans chez les Ducks d’Anaheim, ce natif de Québec est devenu à l’été 2020 le directeur adjoint de cette organisation. Son père, Martin Madden, a œuvré autrefois comme directeur général des Nordiques et a aussi travaillé comme directeur général adjoint du Canadien.

Stéphane Quintal, Vincent Damphousse ou encore Patrick Roy font également partie des autres candidats potentiels. L’agent de ce dernier a toutefois démenti lors d’entrevues récentes les soupçons d’un retour dans l’organisation du Canadien de l’ancien gardien vedette.

Selon Bernard Brisset, le prochain directeur général sera « une jeune avec peu d’expérience et à qui Gorton va montrer le métier », de façon à opérer un véritable changement de culture. « À moins que le Canadien ne sorte un lapin de son chapeau. »

Avec La Presse Canadienne