Frank Williams, fondateur de l’écurie Williams, est décédé à l’âge de 79 ans

Sir Frank Williams, fondateur et ancien propriétaire principal de l’écurie Williams et qui a ouvert les portes de la Formule 1 à Jacques Villeneuve en 1996 est décédé. Il était âgé de 79 ans.

Les dirigeants de Williams Racing ont annoncé la nouvelle dimanche.

Dans une déclaration officielle, ils ont précisé que Williams avait été hospitalisé vendredi, et qu’il est décédé paisiblement, entouré des membres de sa famille.

Villeneuve est l’un des sept pilotes à avoir remporté un titre mondial au sein de l’écurie Williams. Il a réalisé l’exploit en 1997, à sa deuxième saison en Formule 1. L’année précédente, Villeneuve avait terminé au deuxième rang.

Les autres pilotes ayant gagné des titres chez Williams sont Alan Jones (1980), Keke Rosberg (1982), Nelson Piquet (1987), Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993) et Damon Hill (1996).

L’écurie Williams a aussi remporté neuf championnats des constructeurs, le dernier avec Villeneuve, en 1997.

« Ce matin, Claire Williams a appelé pour m’informer de la très triste nouvelle que son père adoré, Sir Frank Williams, avait rendu l’âme », a déclaré Stefano Domenicali, président de la Formule 1.

« Il a été un véritable géant de notre sport qui a surmonté les défis les plus difficiles dans la vie et qui a bataillé tous les jours pour gagner sur la piste et à l’extérieur. Nous avons perdu un membre de la famille de la Formule 1 qui était très adoré et respecté et il nous manquera énormément. Ses incroyables réalisations et sa personnalité resteront gravées à jamais dans notre sport. En ces moments tristes, mes pensées se tournent vers toute la famille et ses amis. »

George Russell, pilote actuel au sein de l’écurie, s’est souvenu de Williams comme d’un « être humain sincèrement merveilleux ».

Williams a mené son écurie de course automobile d’un entrepôt de tapis vide au sommet de la Formule 1, supervisant un grand total de 114 victoires tout en devenant le patron d’équipe au plus long règne dans l’histoire du sport.

Ses pilotes ont accumulé 321 podiums et 128 positions de tête.