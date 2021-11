Début de l’ère Alcaraz pour l’Espagne à la Coupe Davis

L’Espagne s’apprête à défendre son titre aux Finales de la Coupe Davis sans Rafael Nadal, les yeux tournés vers l’adolescent considéré comme son héritier.

Carlos Alcaraz, 18 ans, attirera l’attention quand l’Espagne affrontera l’Équateur à compter de vendredi. L’Espagne tente de gagner de nouveau l’édition revampée du tournoi, deux ans après son sacre, le tournoi ayant fait une pause en raison de la pandémie. Celui qui vient de remporter les Finales Next Gen de l’ATP participera pour la première fois à la Coupe Davis. Ses compagnons de jeu Pablo Carreno Busta et Albert Ramos-Vinolas ont tous deux plus de 10 ans que lui.

« Ça signifie beaucoup pour moi de représenter l’Espagne en Coupe Davis pour la première fois, a dit la 32e raquette mondiale. Quand le capitaine m’a dit que j’allais y jouer, je ne pouvais y croire. De pouvoir réaliser un rêve d’enfance à 18 ans est très spécial. »

Nadal n’avait pas subi la défaite en simple et en double quand l’Espagne a mis la main sur le titre en 2019, mais le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem ne sera pas de la partie cette année en raison d’une blessure au pied gauche qui l’a forcé à mettre un terme prématuré à sa saison.

« C’est vrai que nous avions un gros avantage. Si vous avez Nadal dans votre formation, vous devenez automatiquement favoris, car c’est le meilleur joueur de l’histoire du tournoi, a déclaré le capitaine espagnol, Sergi Bruguera. Il n’est pas ici, et nous ne devons pas y penser. Nous avons toujours une très bonne équipe. Quatre joueurs étaient là en 2019, alors ils sont prêts. Nous comptons aussi sur une nouvelle jeune vedette qui apporte beaucoup à notre équipe. »

Domination russe

Alcaraz couronne une impressionnante saison au cours de laquelle il a atteint les quarts de finale à Flushing Meadows et battu des joueurs du top-10 comme Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini.

L’Espagne n’aura pas la tâche facile si elle veut conserver son titre. L’autre équipe du groupe A, la Russie, compte sur deux joueurs du top-10 en Daniil Medvedev (no 2) et Andrey Rublev (no 5). Karen Khachanov, médaillé d’argent aux JO de Tokyo, et Aslan Karatsev, demi-finaliste aux Internationaux d’Australie, complètent la formation.

« C’est l’équipe la plus forte, a admis Bruguera. L’équipe la plus complète avec Medvedev, le joueur le plus fumant présentement. Elle sera notre plus grande rivale. »

L’équipe espagnole a dû remplacer Roberto Bautista Agut, 19e au monde, à la dernière minute par Ramos-Vinolas (no 45) en raison d’une blessure abdominale.

Le tournoi à 18 équipes avait été entièrement disputé à Madrid en 2019. Cette fois, des matchs auront aussi lieu à Innsbruck, en Autriche, et Turin, en Italie. La compétition a été prolongée à 11 jours à la suite des critiques des joueurs au sujet des matchs trop tard en soirée et du manque de temps de repos entre les rencontres.

Le tournoi est disputé sur surface dure intérieure, et chaque duel est au meilleur de trois avec deux simples et un double au programme.

Les six vainqueurs de groupes et les deux équipes de deuxième place ayant la meilleure fiche passeront en quarts.