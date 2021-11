Rudy Camacho est destiné à quitter le CF Montréal

Deux joueurs du CF Montréal ont mérité des honneurs individuels de l’équipe en raison de leurs performances sur le terrain en 2021. Or, tout indique que l’un d’eux ne sera pas de retour avec le club en 2022.

Le directeur sportif Olivier Renard a confirmé, mardi, que le défenseur central Rudy Camacho et la direction de l’équipe n’avaient pu en venir à une entente pour un nouveau contrat.

Cette annonce est survenue environ une heure après que le CF Montréal eut annoncé que Camacho avait été élu joueur défensif de l’année à la suite d’un vote des détenteurs d’abonnements de saison.

« On lui a fait une proposition il y a plusieurs mois, elle a été refusée. On accepte ça, tout à fait. Et je lui souhaite de retrouver, ou de trouver un contrat qu’il a envie de signer, tout simplement. Nous, de notre côté, on était ouvert à garder Rudy. On n’a pas d’entente et c’est la vie. C’est comme ça », a déclaré Renard à la première question qui lui a été posée.

Camacho, qui n’a pas parlé aux médias mardi, en était à une quatrième saison avec l’organisation. En 31 matchs, le défenseur central de 30 ans a marqué trois buts. Du coup, il a égalé un record de club pour les buts marqués par un défenseur dans une même campagne.

« Il a fait une très bonne saison, et encore ce matin dans mon bureau, je l’ai remercié pour différentes raisons, notamment d’avoir donné 100 pour cent jusqu’à la dernière minute », a souligné Renard, en référence à la finale du Championnat canadien dimanche contre le Toronto FC.

Au passage, Renard a révélé que l’équipe fera l’acquisition de Gabriele Corbo, un défenseur central de grande taille (1m86), âgé de 21 ans, qui a évolué avec le FC Bologne en 2021. La nouvelle devrait être confirmée au cours des prochains jours.

D’autres décisions entourant la formation de l’équipe pour 2022 devraient être dévoilées d’ici le 30 novembre.

Un changement bénéfique

En plus de Camacho, les détenteurs d’abonnés de saison ont récompensé Djordje Mihailovic en l’identifiant au titre de Joueur par excellence de l’équipe.

Mihailovic s’est établi comme le joueur créateur par excellence du CF Montréal en récoltant 16 mentions d’aide. C’est seulement deux de moins que Carles Gil du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, le meneur à ce chapitre dans la MLS en 2021.

Mihailovic a d’ailleurs effacé le record de 13 passes décisives d’Ignacio Piatti, établi en 2018.

« Je pense que le changement d’équipe et de décor m’ont vraiment motivé. Le fait de joindre une nouvelle équipe, de prouver que je vaux ce qui a été investi pour obtenir mes services sont le genre d’éléments qui me motivent », a déclaré l’Américain de 23 ans, que la formation montréalaise avait obtenu du Fire de Chicago le 17 décembre 2020.

Mihailovic, qui n’a jamais caché son rêve d’évoluer en Europe, un jour, s’y rendra très prochainement, d’ailleurs, pour s’entraîner avec le FC Bologne.

À ce sujet, Renard a pris les devants et a tenu à s’assurer d’éteindre les rumeurs avant qu’elles ne commencent à se répandre.

« Je préfère déjà en parler maintenant, parce que sinon je sais que ça va être un boum médiatique. Je vous rassure tout de suite, il n’est pas vendu à Bologne mais dans les prochains jours, Djordje Mihailovic, Ismaël Koné et Rida (Zouhir) vont aller quelques semaines, quelques jours à Bologne s’entraîner. Je préfère directement le dire, il n’est pas vendu du tout, parce que je sais que ça va directement partir dans tous les sens. Ça fait partie de ce qu’on a envie de faire et les joueurs sont très contents d’y aller. »

Une exclusion décevante

Dans son bilan de fin d’année, Renard a loué le travail du personnel d’instructeurs de l’équipe et tout particulièrement le boulot accompli par Wilfried Nancy. Il a tout de même admis sa déception face à l’exclusion du CF Montréal des éliminatoires de la MLS.

« Je suis très content du travail du personnel et de Wilfried en particulier, qui a fait évoluer beaucoup de jeunes joueurs, qui a fait progresser l’équipe. Mais d’un autre côté, je suis déçu parce que je suis persuadé qu’avec l’équipe actuelle, on aurait dû faire les séries. On méritait peut-être plus de faire les séries que de gagner la Coupe du Canada », a-t-il même observé.

« Le match à Halifax, on marque dans les dernières minutes. À (Hamilton), Forge méritait même mieux que nous. Donc, l’un dans l’autre, on a réussi à avoir cette coupe. Mais pour moi, en fonction de ce que nous avons fait comme qualité de championnat, on méritait de se qualifier pour les séries. Et si on n’est pas qualifié, c’est uniquement de notre faute en ratant des moments importants », a ajouté Renard en faisant allusion aux occasions loupées en attaque et aux quelques buts très tardifs que l’équipe a concédés pendant la saison.

De son côté, Nancy a livré une analyse de sa première saison qui est allée au-delà des résultats.

« La chose dont je suis le plus fier, c’est que les joueurs s’approprient ce que je mets en place avec le personnel. C’est sûr que le métier professionnel est important dans la durée par rapport aux résultats. Il faut avoir des résultats pour durer, ça c’est clair. Le contenu, le comment faire est très important, et pourquoi on le fait. C’est ce que j’ai ressenti. C’est pour ça qu’on a eu une saison intéressante, encourageante. »

L’un des quatre joueurs à avoir conversé avec les médias mardi, Samuel Piette s’est dit optimiste en vue de 2022.

« On nous plaçait 27e sur 27 en début d’année, peut-être avec raison, ou pas. Mais on a été capable de faire taire, entre guillemets, plusieurs personnes, de prouver que les gens ne nous voyaient peut-être pas de la bonne manière.

« Le noyau est bon. C’est quand il y a beaucoup de changements que c’est là que ça peut un peu moins bien se passer. Je ne pense pas que ce sera le cas pour l’an prochain. Le retour de Wilfried aussi va évidemment être une belle continuité. »