«Ovy», un autre défi de taille pour le Canadien

Sidney Crosby ou Alex Ovechkin ? Le débat fait rage depuis près de deux décennies, mais une chose est sûre, les deux joueurs représentent, encore aujourd’hui, un défi de taille pour les équipes adverses.

Le Canadien de Montréal en sait quelque chose, après avoir encaissé une dégelée de 6-0 contre les Penguins de Pittsburgh pas plus tard que la semaine dernière. Les hommes de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme devront maintenant avoir « Ovy » à l’œil, mercredi soir, face aux Capitals à Washington, sinon un autre film d’horreur pourrait être à l’affiche sur la patinoire.

Ducharme et ses joueurs en sont bien conscients

« C’est certain qu’il faut lui donner le moins d’occasions possible de lancer. On sait qu’il est un tireur d’élite — ça ne prend pas des recherches universitaires pour savoir ça. Il faut s’assurer qu’on lui donne le moins d’occasions, le moins de temps pour lancer, autant en avantage numérique qu’à cinq contre cinq », a résumé Ducharme, mardi.

Comme c’est le cas depuis le début de la saison, le pilote du Tricolore optera vraisemblablement pour son trio de confiance, formé d’Artturi Lehkonen, de Jake Evans et de Brendan Gallagher, pour se mesurer aux meilleurs éléments des Caps.

« Ils jouent de façon simple. De la façon qu’ils patinent et qu’ils compétitionnent, ils se soutiennent très bien. Ils appliquent beaucoup de pression, et ils sont fatigants à affronter — autant offensivement que défensivement », a d’abord mentionné Ducharme.

« En général, il [Evans] réagit bien face aux meilleurs trios adverses. C’est sûr que ça n’a pas été un bon match contre Pittsburgh, mais ç’a été difficile pour tous nos joueurs ce soir-là. J’aime ce que fait Jake ; il prend de la maturité dans son jeu. Il fait du bon travail », a-t-il poursuivi.

Même s’il n’a toujours pas été appelé à surveiller Ovechkin lors d’un match en carrière, Evans croit qu’il pourra connaître du succès contre le légendaire no 8 des Caps.

« Que ce soit Crosby ou Ovechkin, centre ou ailier, leur trio présente une belle chimie… C’est la même chose chez les Bruins de Boston. Il faut trouver des façons de les museler, et de les frustrer. […] Notre trio doit simplifier son jeu, et communiquer beaucoup. “Lehky” et “Gally” se présentent tous les soirs, et ils jouent de façon intelligente. C’est très facile de jouer avec eux. Il suffit donc de museler le meilleur trio adverse », a indiqué le no 71 du CH.

Les défenseurs du Canadien seront aussi appelés à contribuer afin de limiter les chances de marquer du Russe de 36 ans, qui compte déjà 15 buts et 15 passes en 19 matchs cette saison. Même si ça signifie devoir se jeter devant son tir foudroyant.

« J’ai déjà mangé une couple de ses tirs sur réception, et c’est plus ou moins plaisant. Ça fait partie de notre job, surtout en infériorité numérique, donc on va essayer de les éliminer le plus possible. Moins on en a à bloquer, plus c’est le fun pour nous », a reconnu David Savard.

De son côté, le gardien Jake Allen a rappelé que personne jusqu’ici n’est parvenu à résoudre l’énigme Ovechkin, qui compte huit saisons de 50 buts ou plus en carrière. La raison est bien simple, selon lui.

« Si quelqu’un avait trouvé [une façon de le freiner], cette personne aurait sans doute gagné un prix Nobel. […] C’est un tireur pur, qui lance le plus fort qu’il le peut. Il possède probablement le tir sur réception le plus puissant de la ligue. Et il est capable de mettre de l’effet dans ses tirs ; la rondelle peut tomber soudainement, il peut faire courber son tir… Ce n’est pas un hasard s’il continue de grimper dans la colonne des buteurs de la LNH. Il faudra l’avoir à l’œil », a noté Allen.

Quant à savoir si Ovechkin, qui totalise 745 buts en carrière, pourra rejoindre le détenteur du record de la LNH — un certain Wayne Gretzky, avec 894 réussites —, Ducharme admet que c’est loin d’être farfelu.

« Il a vraiment une chance, en tout cas. C’est un record que peu de gens croyaient atteignable. Il garde le rythme, et il est toujours aussi constant dans sa façon de marquer des buts, malgré son âge. C’est assez dur de gager contre lui. […] C’est assez formidable de voir qu’un joueur peut défier ce record-là », a-t-il résumé.

Il serait certes utopique de croire que le Canadien parviendra à freiner Ovechkin, mais Ducharme doit espérer, à tout le moins, que ses hommes remportent une petite victoire en le ralentissant, temporairement, le temps de leur passage dans la capitale fédérale américaine.