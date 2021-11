La plongeuse Jennifer Abel annonce sa retraite

Jennifer Abel savait au fond d’elle-même que c’était la fin de sa formidable aventure dès le moment où elle est sortie de la piscine après son dernier plongeon en finale du tremplin de 3 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo, le 1 août dernier. Trois mois et demi plus tard, elle tourne définitivement la page.

La plongeuse de 30 ans au palmarès éloquent a officiellement annoncé sa retraite, mardi, dans un courriel transmis aux médias et intitulé : « Lettre à la petite fille métisse qui voulait plonger ».

« J’ai vécu des moments extraordinaires dans ma carrière, conclut-elle dans cette missive touchante. C’est maintenant le moment de débuter un nouveau chapitre. »

L’été dernier, Abel a complété un quatrième cycle olympique, couronné d’une médaille d’argent en synchro avec Mélissa Citrini-Beaulieu. Elle tire sa révérence avec un impressionnant palmarès de 128 médailles sur la scène internationale, dont 10 aux championnats du monde, faisant d’elle la plongeuse canadienne la plus titrée à ce prestigieux rendez-vous.

Des moments difficiles

Malgré ses succès, la carrière de la Lavalloise n’a pas toujours été un fleuve tranquille. Elle a notamment vécu une crise d’identité après les Jeux de Rio de Janeiro, après deux quatrièmes places.

« Tu connaîtras aussi l’envers de ces médailles, confie-t-elle dans sa lettre écrite à la deuxième personne. Des déceptions, tu en auras. Des remises en question aussi. Et tu partiras un jour à la quête de ta véritable identité à l’extérieur de la piscine.

« Ce sont tes deux quatrièmes places aux Jeux de Rio en 2016 qui te donneront l’envie de tout arrêter. Tu vas te demander qui est Jennifer si elle ne gagne pas de médaille ? Ça va te prendre du temps avant de retomber en amour avec ton sport. Mais ce sera un point tournant dans ta vie. C’est dans l’adversité que tu apprendras à mieux te connaître… et à t’aimer davantage. Pas aimer l’athlète ; juste apprécier la jeune femme. »

Malgré la déception du moment, Abel est effectivement parvenue à compléter sa dernière compétition avec le sourire et le sentiment d’avoir été au bout de son rêve.

« On va s’être parlé souvent toi et moi, seules dans notre chambre du village olympique à Tokyo. Je t’ai demandé de me tenir la main avant mon ultime événement individuel. J’avais peur. Je n’avais plus de repères, j’étais épuisée. C’est toi, la petite fille métisse qui voulait plonger qui m’a rappelé que le plus important c’était d’avoir du plaisir ; de sourire. Que peu importe le résultat, je pourrais être fière de moi.

« Quand on est sorties de l’eau après notre dernier plongeon, on a tout de suite su que c’était la fin. La petite fille avait vécu sa passion jusqu’au bout et elle a passé le flambeau à l’autre Jennifer, pour qu’elle poursuive sa route. »

À son retour au pays deux jours plus tard, son copain, le boxeur David Lemieux, l’a sans doute conforté dans sa décision, lui faisant la grande demande en plein aérogare.

Une précurseur

Jennifer Abel, qui n’avait que 16 ans à sa première expérience olympique à Pékin en 2008, aura permis d’ouvrir la voie aux plongeurs métissés.

« Avant toi, il y avait peu de filles métisses en plongeon, note-t-elle d’entrée de jeu dans sa lettre. Peut-être parce qu’elles se sont fait dire comme toi que les filles noires, c’est en athlétisme ou en basketball qu’on les retrouve, et non à la piscine. Mais toi, ton rêve, c’était de plonger. Tu es bien tombée parce que ta mère t’a toujours dit que tu pouvais faire ce que tu voulais dans la vie. Et tu n’as pas écouté les esprits fermés. »

Au moment de tourner la page, elle s’estime donc prête à relever de nouveaux défis.

« Ma vie d’athlète m’a préparé pour ma vie d’adulte et maintenant, ma nouvelle vie de maman. Je sais aujourd’hui comment me pardonner après un échec, où aller puiser ma force face à l’adversité et avec quelle énergie on doit travailler pour réussir. »