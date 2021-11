Treize nouveaux candidats pour Cooperstown

David Ortiz, Ryan Howard, Tim Lincecum et Alex Rodriguez font partie des 13 candidats dont les noms figurent pour la première fois au scrutin du Temple de la renommée de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA), rejoignant les 17 autres déjà sur la liste.

Les vedettes Barry Bonds et Roger Clemens, dont les carrières ont été ternies par le scandale des stéroïdes, font leur 10e et dernière présence sur les bulletins de vote avec Curt Schilling, à court de 16 voix pour les 75 % nécessaires lors du scrutin de l’année dernière. Schilling figurait sur 71,1 % des bulletins de vote, Bonds 61,8 % et Clemens 61,6 %.

Justin Morneau, Jimmy Rollins et Jake Peavy sont également parmi les nouveaux venus sur le bulletin avec Carl Crawford, Prince Fielder, Joe Nathan, Jonathan Papelbon, A.J. Pierzynski et Mark Teixeira.

Les autres candidats incluent Bobby Abreu, Mark Buehrle, Todd Helton, Tim Hudson, Torii Hunter, Andruw Jones, Jeff Kent, Andy Pettitte, Manny Ramirez, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Omar Vizquel et Billy Wagner.

Sosa sera également sur le bulletin de vote pour la dernière fois après avoir reçu 17 % l’année dernière.

Les membres de la BBWAA comptant au moins 10 années consécutives d’adhésion ont le droit de voter. Les bulletins de vote doivent être postés avant le 31 décembre et les résultats seront annoncés le 25 janvier.

Tous les joueurs élus seront intronisés au Temple de la renommée de Cooperstown, le 24 juillet.

Clemens a nié avoir eu recours au dopage pour améliorer ses performances et Bonds a nié avoir utilisé sciemment des stéroïdes. Bonds a également été accusé de violence conjugale et Clemens d’avoir entretenu une relation amoureuse de 10 ans avec une chanteuse qui avait 15 ans lorsqu’ils se sont rencontrés.

Rodriguez a été suspendu pendant la saison 2014 pour avoir enfreint la politique antidopage et la convention collective Baseball majeur, et le nom d’Ortiz aurait figuré sur une liste de joueurs testés positifs lors d’une enquête en 2003.