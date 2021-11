Mercedes demande une révision de l’incident Hamilton-Verstappen survenu au GP du Brésil

Mercedes a demandé une révision de l’incident survenu lorsque le champion du monde Lewis Hamilton a tenté un dépassement sur son rival Max Verstappen au Grand Prix du Brésil.

Verstappen roulait en tête au 48e tour lorsque Hamilton a tenté de le dépasser au virage numéro 4. Le pilote de l’écurie Red Bull a défendu sa position et a semblé pousser le pilote de Mercedes hors de la piste.

Les deux ont pu poursuivre la course. Hamilton a dépassé Verstappen pour de bon au 59e tour du circuit d’Interlagos, pour gagner et réduire l’avance du Néerlandais à 14 points, même s’il occupait le 10e rang sur la grille de départ.

Les commissaires de course ont pris l’incident en délibéré, mais ils ont rapidement conclu qu’aucune autre action n’était nécessaire, car ils considéraient qu’il s’agissait d’un incident de course.

« Je pense que c’était une bonne bagarre, a mentionné Verstappen après la course. Je veux dire que nous avons tous les deux bien sûr essayé d’être devant dans le virage, j’ai alors freiné un peu tard pour conserver cette position. J’étais à la limite de l’adhérence. C’est pourquoi je pense que j’étais au point de corde et que c’était plus sûr de sortir un peu large. Dans un sens, j’étais heureux que les commissaires aient décidé que nous pouvions poursuivre la course. »

Hamilton a semblé ignorer l’incident lors de la conférence de presse d’après-course.

« Je n’y ai pas trop pensé, et évidemment, je vais devoir regarder la reprise, mais c’est un dur combat et je n’en attends pas moins, a confié le pilote britannique. Les roues ne se sont pas touchées, ce qui est bien. »

Mercedes a fait savoir qu’elle faisait appel « sur la base de nouvelles preuves non disponibles par les commissaires au moment de leur décision ».

Les commissaires doivent maintenant rencontrer les représentants de l’équipe pour évaluer les nouvelles preuves. L’instance dirigeante de la FIA doit confirmer si elle accepte l’appel.

Il reste trois courses dans la palpitante lutte pour le championnat, à commencer par la course inaugurale au Qatar, dimanche. Si l’examen conclut qu’il y a eu un geste répréhensible de la part de Verstappen, il pourrait être sanctionné d’une pénalité sur la grille de cette course ou d’une pénalité de cinq secondes. Verstappen a terminé la course en deuxième place devant le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas. Une pénalité de cinq secondes le placerait en troisième place et réduirait son avance au classement général de 14 à 11 points.

Hamilton, 36 ans, vise le huitième titre mondial qui lui permettrait de devancer Michael Schumacher et de confirmer sa place parmi les grands de la F1, tandis que Verstappen, 24 ans, vise son premier championnat.

Verstappen mène 9-6 sur Hamilton pour les victoires après 19 courses cette saison, et les deux coureurs ont été impliqués dans deux incidents.

Hamilton a été pénalisé pour avoir éliminé Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet lors d’un dépassement agressif. Il avait alors remporté la victoire. En septembre, la course des deux pilotes a pris fin à la suite d’une collision au Grand Prix d’Italie.

Après le Qatar, la saison se conclura avec le premier Grand Prix d’Arabie saoudite, dans la ville portuaire de Djeddah, sur la mer Rouge. La dernière course se déroulera sous les projecteurs à Abou Dhabi.