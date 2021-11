Les Sénateurs sont obligés de reporter leurs trois prochains matchs

La Ligue nationale de hockey a reporté les trois prochains matchs des Sénateurs d’Ottawa en raison d’une éclosion de COVID-19.

La ligue en a fait l’annonce, lundi après-midi, précisant dans un communiqué que les matchs des Sénateurs seront remis au moins jusqu’à samedi.

Les Sénateurs étaient censés se rendre au New Jersey pour affronter les Devils, mardi, avant d’accueillir les Predators de Nashville, jeudi, et les Rangers de New York, samedi.

Les Sénateurs ont 10 joueurs qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 au cours des 10 derniers jours.

L’équipe a annulé l’entraînement, lundi, pour essayer de contenir la contagion.

L’attaquant Drake Batherson est le plus récent joueur des Sénateurs à avoir été soumis au protocole de la LNH pour la COVID-19 alors que son nom a été ajouté à la liste, dimanche.

Batherson s’est ajouté à une liste qui comprend Austin Watson, Nick Holden, Josh Brown, Connor Brown, Dylan Gambrell, Matt Murray, Victor Mete, Alex Formenton et Nikita Zaitsev, ainsi que l’entraîneur associé Jack Capuano.

C’est la deuxième saison de suite qu’une équipe canadienne est frappée par une importante éclosion de COVID-19. La saison des Canucks de Vancouver avait été lourdement perturbée au printemps dernier.

L’attaquant Adam Gaudette des Canucks a été mis à l’écart de l’équipe, le 30 mars, après un test positif à la COVID-19, le premier des 22 joueurs et quatre membres du personnel qui ont contracté le virus, incluant l’entraîneur-chef Travis Green.

Les Canucks ont éventuellement reporté neuf matchs sur une période de 19 jours. Quand ils ont repris leurs activités, ils ont perdu sept de leurs 10 derniers matchs de la saison, terminant au dernier rang de la section canadienne.