Hamilton remporte le Grand Prix de F1 du Brésil

Concluant avec une étonnante victoire le week-end le plus éprouvant qu’il n’a jamais connu, de son propre aveu, le pilote Mercedes Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix du Brésil, dimanche, et a gagné du terrain sur son rival Red Bull Max Verstappen dans sa lutte pour le championnat des pilotes de Formule 1.

Septuple champion du monde, Hamilton a battu Verstappen même s’il a entamé la course de la 10e position sur la grille de départ à cause d’une pénalité, l’une des deux qui lui ont été infligées en fin de semaine à Sao Paulo.

Verstappen, vainqueur de l’édition précédente en 2019, a terminé en deuxième place et il a vu son avance en tête du classement des pilotes réduite à 14 points — une victoire rapporte 25 points —, avec encore trois courses à disputer.

Au classement des constructeurs, Mercedes mène maintenant par 11 points sur Red Bull. « Continuons de pousser », a lancé Hamilton dans la radio d’équipe. Il s’est emparé d’un drapeau du Brésil pour célébrer sa victoire dans sa voiture et sur le podium, comme l’avait fait son idole Ayrton Senna.

Valtteri Bottas, le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, s’est classé troisième devant Sergio Perez (Red Bull). Ce dernier a par ailleurs inscrit le meilleur tour de piste de la journée. Les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz ont pris les cinquième et sixième places, respectivement.

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) n’a quant à lui pas complété la course. « Après avoir gagné un peu de terrain hier, je pensais que nous aurions de bonnes chances de récolter des points aujourd’hui. Après un solide départ, [Yuki] Tsunoda est entré en contact avec moi dans le virage 1. Il roulait sur les [gommes] tendres tandis que j’avais des intermédiaires, et à ce stade [de la course], il était plus rapide. Je crois que sa manœuvre a été désespérée et il était beaucoup trop optimiste », a déclaré Stroll.

« Le contact a endommagé ma voiture et de là, d’autres pièces tombaient, ce qui veut dire que le rythme empirait et que nous allions à reculons. C’est décevant de devoir se retirer [de la course], mais ce week-end me rend encore plus déterminé pour bien finir au Qatar le week-end prochain. »

Comme une première

Verstappen a été le meneur pendant la grande partie de la course après le premier virage, lorsqu’il a doublé Bottas, qui avait mérité la pole la veille. Toutefois, Hamilton, qui était passé de la 10e à la troisième position en seulement six tours, s’est hissé en tête devant Verstappen pendant le 59e tour devant des spectateurs bruyants à Interlagos.

Hamilton a terminé la course avec une avance de 10 secondes sur Verstappen, et a affirmé qu’il avait l’impression d’avoir gagné sa première course devant une foule en liesse. « J’ai poussé avec autant de vigueur que j’ai pu », a déclaré Hamilton, émotif, après la 101e victoire de sa carrière.

« De la dernière place sur la grille [pour la course qualificative de samedi], puis une pénalité de cinq places, je pense qu’il s’agit de la fin de semaine la plus difficile que je n’ai jamais eue. Les choses allaient continuellement contre nous, mais ça ne fait que montrer qu’il ne faut jamais abandonner, continuer de batailler. Ne cessez jamais, jamais de batailler », a-t-il ajouté.

Verstappen va également quitter le Brésil plus pauvre de 50 000 euros (71 810 dollars canadiens). Il a écopé une amende après avoir été vu touchant l’aileron arrière de la Mercedes de Hamilton, vendredi. « Il nous manquait un peu de rythme, mais nous avons tout donné et nous avons eu du plaisir », a déclaré le Néerlandais. « Nous avons toujours une bonne avance dans les points, aujourd’hui, on a un peu limité les dégâts. Lors des prochaines courses, nous allons rebondir. »

La prochaine course aura lieu au Qatar, le 21 novembre, suivie d’étapes en Arabie saoudite et à Abou Dabi.