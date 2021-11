Dubreuil finit 2e au 500 m longue piste et obtient une 2e médaille en Coupe du monde

Le Québécois Laurent Dubreuil a récolté une deuxième médaille à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Tomaszow Mazowiecki, en Pologne, grâce à une deuxième place lors de l’épreuve sur 500 mètres dimanche.

Membre du dernier duo à prendre le départ, l’athlète de 29 ans de Lévis a fait stopper le chrono à 34,734 secondes, soit 35 millièmes de seconde derrière le vainqueur, le Japonais Tatsuya Shinhama.

La troisième place est allée à Wataru Morishige (34,746 secondes), également du Japon.

Les Canadiens Gilmore Junio (35,278) et Alex Boisvert-Lacroix (35,565) ont également participé à la course. Ils ont terminé 18e et 20e, respectivement.

Plus tard dimanche, Dubreuil a mérité la cinquième position du 1000 mètres, franchissant la distance en 1:08,98. Il a terminé à 31 centièmes de seconde du vainqueur, le Néerlandais Hein Otterspeer, et à 15 centièmes d’une médaille de bronze.

Antoine Gélinas-Beaulieu (1:09,46) et Vincent De Haître (1:10,16) ont pris les neuvième et 14e places, respectivement.

Entre ces deux épreuves, l’Ontarienne Ivanie Blondin s’était classée 11e au 1500 mètres, en 1:58,62.

La médaille de Dubreuil est la cinquième du Canada, depuis le début de cette première étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste, qui prend fin aujourd’hui.

Vendredi, Dubreuil avait d’abord gagné une médaille de bronze, également sur 500 mètres, avant que Ted-Jan Bloemen et Isabelle Weidemann n’obtiennent chacun un disque d’argent sur 5000 et 3000 mètres, respectivement.

Samedi, lors d’une journée moins productive pour la délégation canadienne, Valérie Maltais, Blondin et Weidemann avaient procuré au pays la médaille d’or de la poursuite en équipe.