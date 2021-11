Tommy Paul renverse Denis Shapovalov en finale de l’Omnium de tennis de Stockholm

L’Américain Tommy Paul a signé un premier triomphe en carrière sur le circuit de l’ATP, défaisant le Canadien Denis Shapovalov en trois manches de 6-4, 2-6, 6-4 en finale de l’Omnium de tennis de Stockholm samedi.

Ce premier triomphe de l’Américain de 24 ans a été inscrit aux dépens du champion en titre, Shapovalov ayant remporté ce tournoi en deux manches identiques de 6-4 face au Serbe Filip Krajinovic en 2019. L’événement n’a pas été présenté en 2020 en raison de la pandémie du coronavirus.

Le duel s’est joué lors des trois derniers jeux du set ultime. Confronté à deux balles de bris, Paul a tenu le coup pour porter le score 4-4. Il a ensuite brisé le service de Shapovalov sans perdre un seul point et il a de nouveau blanchi le Canadien lors du jeu final.

Paul a mis fin au duel grâce à une décisive volée du coup droit dès sa première balle de match, alors qu’il s’était présenté au filet pour appuyer un puissant premier service.

Paul a couronné la plus belle semaine de sa carrière chez les professionnels. Une semaine durant laquelle il a éliminé le Britannique Andy Murray et ses compatriotes Taylor Fritz et Frances Tiafoe.

Cette victoire lui assure aussi de se hisser à l’intérieur du top-50, lui qui occupait le 52e échelon avant le début du tournoi.

« Il a fallu que je joue mon meilleur tennis pour battre Denis », a déclaré Paul sur le court après le match. « C’est le tournoi de tennis qui m’a procuré le plus grand plaisir. »

« Avec une semaine comme celle-là, ce n’était qu’une question de temps », a noté Shapovalov.