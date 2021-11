Le CF Montréal s’incline 2-0 face au Orlando City SC

Le CF Montréal a été exclu d’une participation aux séries éliminatoires dans l’Association Est de la MLS dimanche au stade Saputo à la suite d’une défaite de 2-0 aux mains du Orlando City SC.

Devant sans contredit la meilleure foule de la saison à Montréal — l’organisation n’a pas dévoilé le chiffre de l’assistance — les hommes de Wilfried Nancy ont joué avec vigueur lors de ce match qu’ils devaient absolument gagner pour prolonger leur saison en MLS.

Ils se sont toutefois inclinés à la suite de buts de Sebastian Mendez, son premier de la saison à la 55e minute, et de Daryl Dike, à la 86e minute contre Sebastian Breza.

Ce deuxième but a été inscrit alors que le CF Montréal devait se débrouiller avec 10 joueurs, à la suite d’un carton rouge décerné à Rudy Camacho sur Dike, à la 79e minute.

Par ailleurs, moins de cinq minutes après le premier filet des visiteurs, Romell Quioto croyait avoir créé l’égalité en capitalisant sur un centre de qualité de Camacho.

Toutefois, l’officiel sur la ligne de touche a décrété que Quioto était hors-jeu. Bien que c’était serré, on n’a pas fait appel à l’assistance vidéo à l’arbitrage pour réviser la séquence, laissant la formation montréalaise avec un recul d’un but.

Le CF Montréal (12-12-10) complète donc la saison avec 46 points, au 10e rang dans l’Association Est. Les clubs occupant les sept premières positions se qualifiaient pour les éliminatoires.

Le CF Montréal tentera de se consoler en remportant la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC. La date et le lieu de ce rendez-vous ne sont pas encore connus.

Du jeu emballant

Vendredi en visioconférence, l’entraîneur adjoint Laurent Ciman avait noté que le premier but allait revêtir une importance capitale.

Les joueurs des deux équipes en étaient sans doute conscients, car ils ont multiplié les tentatives, offrant du coup aux spectateurs une première demie excitante.

Pendant ces 45 premières minutes de jeu, les deux clubs ont combiné leurs efforts pour tenter 13 tirs vers les gardiens adverses — six par le CF Montréal — dont plusieurs menaçants.

Le premier est venu du pied de Mauricio Pereyra, à la 10e minute, sur un coup franc que Breza a repoussé avec brio en plongeant à sa gauche.

Environ six minutes plus tard, le CF Montréal a raté une chance en or lorsque Sunusi Ibrahim, devant un filet presque grand ouvert, a fait dévier le ballon un peu trop vers le centre du but et dans les mains de Pedro Gallese.

Joaquin Torres a également été frustré par Gallese à la 21e minute tandis que Breza a été sauvé par son poteau à la suite d’un tir de Robin Jansson.

Le premier but est finalement venu lorsque Mendez a décoché un tir précis, d’une distance d’environ 20 mètres qui a battu Breza dans la partie supérieure droite du filet.

Alors que l’équipe montréalaise avait dorénavant besoin de deux buts, ses espoirs de remontée ont subi un dur coup lorsque Camacho a écopé un carton rouge pour un tacle à l’endroit de Dike en zone centrale.

Celui-ci a ensuite planté le dernier clou dans le cercueil du CF Montréal.