Le gardien étoile Carey Price sera de retour lundi

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, a indiqué que le gardien Carey Price sera de retour au boulot, lundi, au Complexe sportif Bell.

L’équipe avait annoncé le 7 octobre que Price s’était inscrit au programme d’aide aux joueurs de la LNH et de l’Association des joueurs de la LNH. Dans une publication Instagram, la conjointe de Price, Angela, avait fait une référence au besoin du gardien de se refaire une santé mentale.

Le directeur général Marc Bergevin avait souligné que l’absence de Price serait d’une durée minimale de 30 jours.

Vendredi, Ducharme était incapable de prédire à quel moment Price pourra effectuer un premier départ cette saison.

« Il se remet toujours d’une opération (à un genou). Nous devons voir où il en est, a rappelé Ducharme. Ensuite, il va commencer en gymnase, puis sur la patinoire en solitaire, puis avec l’entraîneur des gardiens, puis avec l’équipe. »

En l’absence de Price, l’équipe continue d’en arracher. Le Tricolore a gagné seulement trois de ses 12 premiers matchs de la saison.

Si l’équipe avait offert une de ses bonnes performances de la saison mardi dans un gain de 3-0 face aux Red Wings de Detroit, les membres de la formation montréalaise ont insisté pour dire que ce ne sont que quelques erreurs qui les ont coulés, jeudi, dans un revers de 6-2 face aux Islanders de New York.

« Nous nous concentrons sur notre jeu et sur notre constance, a affirmé l’attaquant Mike Hoffman, vendredi. Nous avons démontré par moments le genre de hockey que nous pouvons jouer, mais ç’a été plus difficile lors d’autres moments. Hier (jeudi), notre éthique de travail était bonne, mais nous sommes arrivés à court. Nous devons éviter de commettre des petites erreurs et jouer un match complet. »

De son côté, Ducharme a réfuté toute théorie voulant qu’il en demande trop à ses joueurs et que ceux-ci n’arrivent pas à suivre son plan de match.

« Si vous regardez hier, il y a deux choses, a affirmé Ducharme. Il y a notre façon de revenir dans notre zone, qui n’est pas tellement différente que partout ailleurs dans la ligue. Mais sur deux ou trois jeux sur peut-être 40, nous ne sommes pas revenus de la bonne manière et nous en avons payé le prix. L’autre chose, ce sont nos sorties de zone. Nous affrontions une équipe qui met beaucoup de pression. Nos joueurs peuvent être à la bonne place, mais réagir sous pression contre une équipe comme les Islanders, ça demande une bonne exécution.

« Je ne crois pas que nos joueurs doivent trop penser sur la glace. Au contraire, ils savent ce qu’ils doivent faire et ils en créent des habitudes. Ceux qui étaient là la saison dernière trouvent leurs repères et les nouveaux progressent. Ce n’est pas si sorcier. »

Le Canadien accueillera samedi les Golden Knights de Vegas pour une première fois depuis le 24 juin dernier, quand le Tricolore a éliminé ses rivaux en six matchs lors des demi-finales de la Coupe Stanley. Le défenseur Ben Chiarot a cependant déclaré que ce n’était rien de très spécial que de retrouver les Golden Knights sur la patinoire.

« Notre position au classement est suffisante pour nous motiver », a-t-il dit.

Gallagher et Suzuki absents

Les attaquants Brendan Gallagher et Nick Suzuki n’ont pas participé à l’entraînement, vendredi, profitant plutôt d’une journée de traitements.

Gallagher a récemment raté un match, dimanche dernier, face aux Ducks d’Anaheim, en raison d’une blessure. Il a aussi quitté temporairement le match de mardi face aux Red Wings de Detroit.

Ducharme a indiqué qu’il s’attendait à ce qu’ils soient en uniforme face aux Golden Knights. Jonathan Drouin, atteint à la tête par un tir de son coéquipier Brett Kulak mardi, pourrait aussi participer à la rencontre.

Les nouvelles étaient moins encourageantes en ce qui concerne le défenseur Joel Edmundson. Ducharme a affirmé qu’il serait de retour sur la patinoire samedi, mais que si la situation ne s’améliorait pas, l’équipe allait rechercher d’autres options pour l’aider à se rétablir d’une blessure dont la nature n’a toujours pas été dévoilée.