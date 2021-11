Les Golden Knights obtiennent l’attaquant Jack Eichel des Sabres

La saga Jack Eichel est maintenant terminée. Les Golden Knights de Vegas ont acquis l’attaquant étoile des Sabres de Buffalo, à l’aube jeudi.

Les Golden Knights ont aussi obtenu un choix de troisième tour au repêchage de la LNH en 2023, et ont offert aux Sabres en retour les attaquants Alex Tuch et Peyton Krebs, leur choix de premier tour en 2022 et celui de troisième ronde en 2023.

Eichel avait échoué son examen médical au camp d’entraînement en septembre et en conséquence son nom avait été inscrit sur la liste des blessés à long terme.

Depuis ce temps, un imposant fossé persistait entre les deux parties au sujet de la manière de traiter une hernie discale qui l’affecte depuis plus de six mois.

Les Sabres et Eichel ne s’entendaient toujours pas sur la manière de traiter la blessure qu’il a subie après avoir été poussé contre la rampe par l’attaquant des Islanders de New York Casey Cizikas pendant une rencontre en mars.

Eichel est favorable à une chirurgie de remplacement du disque. Les Sabres s’opposaient à ce qu’il subisse la procédure, parce qu’elle n’a jamais été pratiquée sur un joueur de la LNH.

En vertu de la convention collective ratifiée l’an dernier, les équipes ont le dernier mot sur la manière de traiter les blessures subies par leurs joueurs.

Le directeur général des Sabres Kevyn Adams avait ajouté à l’époque que le joueur étoile avait aussi perdu son titre de capitaine de la formation, en lever de rideau du camp.

Eichel sera donc à l’écart du jeu pour une bonne période de temps. L’Américain avait été sélectionné par les Sabres au deuxième rang du repêchage de la LNH en 2015.

Jusqu’ici, les Sabres n’avaient toujours pas été en mesure d’échanger celui qui a connu cinq saisons de 20 buts ou plus. Et Eichel, qui avait évoqué pour la première fois la possibilité de quitter Buffalo en mai dernier, avait changé d’agents en août dans l’espoir de faire bouger les choses.

Le hockeyeur, qui est âgé de 24 ans, doit encore écouler cinq saisons à son entente de huit ans et 80 millions $US. Un pacte qui comprend une clause de non-échange qui entrera en vigueur à compter de l’été 2022.

Pour sa part, Tuch a été opéré plus tôt cet été et séjourne toujours sur la liste des blessés. Il devrait effectuer son retour au jeu au début de 2022.

Tuch, qui est âgé de 25 ans, a récolté 33 points, dont 18 buts, en 55 matchs la saison dernière.

Pour sa part, Krebs est un jeune attaquant de 20 ans qui a récolté 13 buts et 30 mentions d’aide en 24 matchs seulement l’an dernier avec le Ice de Winnipeg, dans la Ligue junior de l’Ouest. Cette saison, il a amassé cinq aides en deux rencontres avec les Silver Knights de Henderson, dans la Ligue américaine. Il a aussi été blanchi en neuf matchs avec les Golden Knights en 2021-22.