Le Canadien gagne enfin un premier match, 6-1 contre Detroit

Le Canadien voulait ouvrir les vannes avant son départ vers la côte ouest américaine. Il peut dire mission accomplie.

Mathieu Perreault a réussi un tour du chapeau alors que la formation montréalaise est enfin sortie de sa torpeur et a mis fin à sa séquence de cinq revers pour commencer la campagne en battant les Red Wings de Detroit 6-1, samedi soir au Centre Bell.

Le Tricolore a marqué plus de buts en une période et demie face aux Red Wings que lors de ses cinq premiers matchs de la saison. Il a ainsi pu évacuer une part de la frustration des contre-performances du début de campagne.

Christian Dvorak et Ben Chiarot ont également amassé chacun un but et une aide, tandis que Mike Hoffman a aussi touché la cible pour le Canadien (1-5-0). Sami Niku a récolté deux aides à sa première rencontre dans son nouvel uniforme. Jake Allen a repoussé 26 tirs.

Niku avait été inséré dans la formation en relève à Chris Wideman. Il a terminé la soirée avec un différentiel de plus-3 et il était sur la patinoire pour quatre buts des siens.

Dylan Larkin a été l’unique buteur des Red Wings (2-2-1), qui avaient balayé la série saisonnière contre le Canadien en 2019-2020. Thomas Greiss a accordé cinq buts sur 17 tirs en 29 : 59 de jeu. Alex Nedeljkovic a pris la relève et a stoppé sept tirs.

Les Red Wings étaient privés de leur meilleur pointeur Tyler Bertuzzi, auteur de cinq buts et une aide en quatre rencontres cette saison. Bertuzzi a décidé de ne pas être vacciné contre la COVID-19 et devrait se soumettre à une quarantaine de 14 jours s’il franchissait la frontière canado-américaine. Il est donc resté à Detroit.

Les Red Wings devaient aussi se passer des services du défenseur Filip Hronek.

Le Canadien jouera quatre matchs la semaine prochaine sur la côte ouest américaine. Son premier arrêt sera à Seattle, où il affrontera le Kraken pour une première fois, mardi.

Explosion offensive

Le Canadien a commencé la rencontre en force, mais il s’est tiré dans le pied en se retrouvant en infériorité numérique quand Chiarot a été puni pour avoir fait trébucher un rival.

Six secondes après le début de la punition à Chiarot, Larkin a battu Allen du côté de la mitaine et a donné les devants aux Red Wings, à 5:25 du premier vingt.

Pius Suter a obtenu deux belles chances de creuser l’écart, mais il a fendu l’air à la première occasion, puis a atteint le poteau de plein fouet à la deuxième.

Le Canadien a créé l’égalité avec 5:50 à faire au premier vingt. David Savard a provoqué un revirement à la ligne bleue des Red Wings, puis Jonathan Drouin a rejoint Chiarot dans l’enclave et le défenseur du Tricolore n’a pas raté sa chance.

Le Tricolore est revenu à la charge 125 secondes plus tard, en avantage numérique. Hoffman a surpris Greiss grâce à un bon tir bas du côté éloigné.

Le Canadien menait alors pour une première fois depuis la première période de son premier match cette saison, à Toronto. Il avait alors eu les devants pendant seulement 2:50 de jeu.

Hoffman a mis la table de manière parfaite pour Brendan Gallagher au retour du vestiaire en forçant Greiss à concéder un retour dangereux lors d’une attaque à deux contre un, Gallagher a toutefois été incapable de toucher au disque alors qu’il avait une cage béante devant lui.

Ce n’était que partie remise pour le Canadien. Dvorak a creusé l’écart à 3-1 après 3:17 de jeu en deuxième période. Il a joué de chance quand sa passe transversale a dévié contre le patin du défenseur Marc Staal avant de franchir la ligne des buts.

Il n’en fallait pas plus pour que la foule s’enflamme au Centre Bell et chante « Olé ! Olé ! Olé ! ».

Les partisans ont été récompensés pour leur enthousiasme, alors que Perreault a ajouté deux buts avant la mi-période, à 7:45 et 9:59.

Perreault a d’abord surpris Greiss du côté de la mitaine, avant de profiter d’une courte remise de Tyler Toffoli pour mettre fin à la soirée de travail du gardien des Red Wings.

Toffoli aurait pu ajouter le sixième but du Tricolore quelques instants plus tard, mais il a raté la cible après une montée à grande vitesse de Cole Caufield.

La troisième période n’a été qu’une formalité. Perreault a complété son tour du chapeau avec 6:44 à écouler, alors que les Red Wings avaient remplacé Nedeljkovic par un attaquant supplémentaire.