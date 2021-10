Le CF Montréal offre un contrat à Joaquin Torres

Joaquin Torres est ici pour de bon. Le CF Montréal a octroyé un contrat de deux saisons, assorti de deux années d’option supplémentaires, au milieu de terrain argentin jeudi.

Cette décision confirme du même coup que le club montréalais a exercé l’option de transfert permanent de Torres, qui s’était joint à l’équipe en prêt du club argentin Newell’s Old Boys en février dernier. « Nous sommes heureux du transfert de Joaquin, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Comme Ahmed [Hamdi], Joaquin s’est bien adapté depuis son arrivée avec nous l’hiver dernier. Nous sommes contents de ce qu’il a fait jusqu’ici cette saison et nous sommes confiants pour la suite. »

L’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, semblait lui aussi très heureux de pouvoir compter sur les services du petit Argentin pour encore quelques saisons, même s’il reconnaît que Torres devra encore peaufiner son jeu.

« Joaquin, son axe de progression le plus important devra se faire au niveau de la prise de décision dans le dernier tiers. Il a des qualités intéressantes — c’est un joueur atypique, parce qu’il aime prendre de la vitesse sur les premiers enchaînements, et il a une bonne qualité de passe, mais il doit s’en servir un peu plus. C’est un joueur à contre-pied, qui aime aller à contresens de l’opposition », a d’abord évoqué Nancy en visioconférence. « Hier [contre Orlando City], par exemple, j’aurais aimé qu’il combine un peu plus avec Mathieu [Choinière], donc il faut qu’il progresse un peu sur sa prise de décision collective », a-t-il ajouté.

Quant à savoir ce qui l’avait motivé à accepter l’offre de contrat du CF Montréal, Torres a mentionné son amour pour sa ville d’adoption, mais aussi ses perspectives d’avenir avec le club.

« L’option prévue dans le contrat a été soulevée par le club, et personnellement j’aime bien la ville. Je m’y sens très bien. Et je m’amuse en jouant. Tous ces facteurs ont joué dans ma décision de rester ici à long terme », a-t-il dit par l’entremise d’un interprète.

À sa première saison en MLS, l’Argentin a inscrit quatre buts et récolté cinq passes décisives en 24 matchs, dont 18 titularisations.