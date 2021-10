Kotkaniemi est prêt pour l’accueil des Montréalais

S’il est hué par les partisans du Canadien à son retour à Montréal, Jesperi Kotkaniemi ne leur en voudra pas.

Celui qui a été la coqueluche des partisans après que le Tricolore l’eut sélectionné au troisième rang du repêchage de 2018 sera de retour dans son ancien domicile, jeudi, quand les Hurricanes de la Caroline visiteront le Centre Bell.

Il en sera à son troisième match sous son nouvel uniforme, lui qui a signé cet été une offre hostile d’une saison et 6,1 millions de dollars américains des Hurricanes, offre qui n’a pas été égalée par le Canadien.

« Tout le monde a son opinion à ce sujet. J’ai fait ce qui était le mieux pour moi à ce moment-là. Les gens peuvent en penser ce qu’ils veulent », a dit Kotkaniemi en visioconférence, mardi, lorsqu’on lui a demandé s’il était à l’aise avec l’idée qu’il serait probablement la cible de huées à son retour à Montréal. Le jeune Finlandais, âgé de seulement 21 ans, s’attend malgré tout à une expérience « amusante » et admet qu’il a vite encerclé la date de son premier match contre le Canadien sur son calendrier quand il a appris que le directeur général, Marc Bergevin, n’allait pas égaler l’offre des Hurricanes pour retenir ses services.

En trio avec Aho et Neca

Lors de sa première visioconférence après la confirmation de son transfert chez les Hurricanes, Kotkaniemi avait affirmé que le Canadien aurait pu mieux gérer son développement, sans toutefois vouloir entrer dans les détails. Questionné à savoir s’il souhaitait carrément que le Canadien n’égale pas l’offre hostile des Hurricanes cet été, il a déclaré qu’il serait « inapproprié » de répondre à cette question.

Il a dit ne pas ressentir d’amertume envers Bergevin et le Canadien. « Je ne garde que de bons souvenirs de mon séjour, a dit Kotkaniemi. Je suis reconnaissant, parce qu’ils m’ont repêché et donné une chance de jouer dans la LNH. »

« Je crois que les choses se sont bien déroulées. Après tout, nous avons atteint la finale de la Coupe Stanley », a-t-il ajouté en rétorquant du tac au tac lorsqu’on lui a demandé pourquoi les choses n’avaient pas fonctionné avec le Canadien.

Kotkaniemi s’est toutefois dit heureux avec les Hurricanes et a plaisanté en disant que le climat était plus clément à Raleigh qu’à Montréal.

Il était un peu plus sérieux en parlant de sa situation sur la patinoire. Après deux rencontres, Kotkaniemi n’a toujours pas noirci la feuille de pointage et a été employé seulement près de 12 minutes par match. Il jouait en moyenne 15 minutes par rencontre avec le Canadien l’hiver dernier.

Depuis le début de la campagne, Kotkaniemi a principalement joué à l’aile gauche aux côtés de Sebastian Aho et Martin Necas. Jeudi, Teuvo Teravainen devrait se retrouver à l’aile droite à la place de Necas, complétant une unité toute finlandaise. « Il n’y a pas vraiment d’étiquette sur les trios, et le simple fait d’être dans la formation est une bonne chose. La compétition est féroce, a noté Kotkaniemi. Je tente d’offrir mon meilleur chaque jour et de poursuivre mon adaptation. »

Kotkaniemi a indiqué ne pas avoir eu de discussions avec l’entraîneur-chef, Rod Brind’Amour, concernant un éventuel retour au centre, sa position de prédilection. Il se concentre pour l’instant sur son apprentissage du système de l’équipe et des ajustements qu’il doit apporter à son jeu à l’aile.

Il a dit ne pas ressentir de pression par rapport à son lucratif contrat et a ajouté qu’il aimerait bien prolonger l’aventure en Caroline. « Je ne dirais certainement pas non ! C’est un groupe de travaillants. Tout le monde veut mettre la main à la pâte pour gagner la Coupe Stanley », a-t-il conclu.