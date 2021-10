Les Sabres marquent trois fois en avantage numérique et battent le Canadien 5-1

Pour une deuxième fois de suite pour commencer la saison, le Canadien de Montréal a perdu la bataille des unités spéciales et la rencontre.

Les Sabres de Buffalo ont marqué trois fois en avantage numérique et ils ont gagné 5-1 face au Tricolore, jeudi soir au KeyBank Center.

Comme la veille dans un revers de 2-1 face aux Maple Leafs de Toronto, le Canadien s’est tiré dans le pied en écopant trop de punitions et à de bien mauvais moments.

Les Sabres ont profité de trois de leurs six occasions en avantage numérique, tandis que la troupe de Dominique Ducharme a été 0-en-4.

Chris Wideman, avec son premier dans son nouvel uniforme, a été l’unique buteur du Canadien (0-2-0). Samuel Montembeault a repoussé 31 lancers à son 26e départ dans la LNH, et son premier avec le Tricolore.

Du côté des Sabres (1-0-0), Zemgus Girgensons et Victor Olofsson ont amassé chacun un but et une aide. Kyle Okposo, Anders Bjork et Tage Thompson ont également fait bouger les cordages. Colin Miller, Jeff Skinner et Jacob Bryson ont chacun récolté deux aides.

Le vétéran Craig Anderson, qui est âgé de 40 ans, a stoppé 30 tirs.

Les Sabres ont perdu les services du centre Casey Mittelstadt, qui n’a effectué que trois présences sur la patinoire en deuxième période et n’est pas revenu au jeu en troisième. OIofsson a également retraité au vestiaire prématurément en troisième période.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand il accueillera les Rangers de New York au Centre Bell.

Longue soirée à Buffalo

Les Sabres ont pris les devants en marquant dès leur premier avantage numérique de la rencontre.

Quelques instants après qu’Anderson eut frustré Jake Evans en échappée, Okposo a déjoué Montembeault grâce à un bon tir du côté rapproché à 6:40.

Okposo a connu une première période inspirée. Il s’est moqué de Joel Armia un peu plus tard et a fait la passe à Cody Eakin, mais Montembeault a réussi l’arrêt. Montembeault a été battu à nouveau par Okposo tard en première période, mais la rondelle a percuté le poteau.

Quelques instants plus tard, les Sabres ont creusé l’écart avec 2:25 à faire au premier vingt. Miller a décoché un tir de la pointe que Girgensons a fait dévier, ce qui a surpris Montembeault.

Le Canadien a enfin pris un peu son élan en deuxième période grâce à de bons moments en avantage numérique. Cela a éventuellement mené au but de Wideman à 9:33, sur une belle passe d’Armia.

Mais encore une fois, le défilé a continué au banc des punitions de l’équipe visiteuse et les Sabres en ont profité pour restaurer leur avance de deux buts.

Olofsson a battu Montembeault en supériorité numérique avec 2:55 à faire au deuxième vingt, faisant bouger les cordages grâce à un bon lancer des poignets.

Bjork a ensuite fait mal au Tricolore en portant la marque à 4-1 avec 56 secondes à écouler au deuxième engagement.

Les Sabres en ont rajouté après 4:29 de jeu en troisième période, quand Thompson a à son tour fait mouche en avantage numérique.

Le reste de la rencontre n’a été qu’une formalité.