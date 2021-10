Le parcours de Leylah Fernandez s’arrête au 4e tour au tournoi d’Indian Wells

La dernière Canadienne en lice a baissé pavillon au tournoi de tennis d’Indian Wells, mardi. Le parcours de Leylah Fernandez a pris fin au 4e tour par une défaite en trois manches de 6-2, 1-6 et 6-7 face à l’Américaine Shelby Rogers.

Classée 23e tête de série, Fernandez avait bien amorcé le match en brisant deux fois le service de sa rivale en première manche et en gagnant plus de 68 % des points sur sa première balle de service. Elle a ainsi facilement enlevé la manche 6-2. Les choses se sont toutefois compliquées par la suite.

Lors de la manche ultime, la jeune athlète de 19 ans est demeurée combative en sauvant une balle de match à 5-6, mais ses efforts se sont avérés vains.

Il s’agit du meilleur résultat de la Québécoise en carrière dans un tournoi du niveau WTA 1000. Plus tôt cette saison, Fernandez a causé la surprise en atteignant la finale d’un tournoi du Grand chelem aux Internationaux des États-Unis.

Elle a également remporté son premier titre sur le circuit de la WTA cette année, en mars, à Monterrey.

Les têtes tombent

Les têtes de série féminines ont connu un début de journée difficile, mardi, à Indian Wells. Avant Fernandez, la Polonaise Iga Swiatek (no 2) et l’Ukrainienne Elina Svitolina (no 4) ont été sèchement défaites en deux manches.

Swiatek, quatrième raquette au monde, a perdu 6-4, 6-3 contre la Lettonne Jelena Ostapenko (no 24). Svitolina n’a quant à elle fait que passer sur le terrain du stade 1, recevant une correction de 6-1, 6-1 en 68 minutes face à l’Américaine Jessica Pegula (no 19).

Ostapenko se mesurera maintenant en quarts de finale à Rogers. Pegula attend pour sa part la gagnante du duel biélorusse opposant Victoria Azarenka (no 27) à Aliaksandra Sasnovich.

Du côté masculin, l’Italien Matteo Berrettini (no 5) n’a pas été en mesure de trouver une réponse au jeu de l’Américain Taylor Fritz (no 31), qui a triomphé en deux sets de 6-4, 6-3.

Le Russe Karen Kachanov (no 24) n’a eu besoin que de 64 minutes pour montrer la porte de sortie à l’Espagnol Pablo Carreno Busta (no 12) en deux manches de 6-0, 6-4. Le Géorgien Nikoloz Basilashvili (no 29) a pour sa part éliminé l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas, tombeur du Canadien Félix Auger-Aliassime, 4-6, 7-6 (2), 6-2.

Plus tard en soirée, le Grec Stefanos Tsitsipas (no 2) et l’Allemand Alexander Zverev (no 3) seront en action chez les hommes. La Tchèque Barbora Krejcikova (no 3) tentera pour sa part d’accéder aux quarts de finale.