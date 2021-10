Le Canadien retrouve les Maple Leafs sur la glace

Un peu plus de trois ans après son arrivée au sein du Canadien de Montréal, Marc Bergevin a consenti à Nick Suzuki le troisième contrat le plus lucratif de l’histoire du Canadien. L’Ontarien âgé de 22 ans a signé une prolongation de contrat de huit saisons et 63 millions de dollars américains avec le Tricolore, mardi, ce qui fera de lui l’attaquant le mieux payé de l’histoire de l’équipe à compter de la saison prochaine.

« C’est une belle sensation de voir cet engagement de Geoff [Molson, le propriétaire et président du club], de Marc et du personnel d’entraîneurs envers moi, a souligné Suzuki. Ils croient en moi et je veux leur donner raison en aidant l’équipe à gagner aussi longtemps que possible. »

Suzuki est maintenant sous contrat jusqu’à la conclusion de la saison 2029-2030. Il touchera un salaire moyen annuel de 7,875 millions de dollars à compter de la prochaine campagne. Il écoule cette saison la dernière année à son contrat de recrue, qui lui rapporte un salaire de base de 832 500 $.

Le joueur du Canadien a récolté 15 buts et 26 aides en 56 rencontres la saison dernière. Il a ajouté sept buts et neuf aides en 22 parties lors du parcours du Canadien jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Seulement le gardien Carey Price (huit saisons et 84 millions de dollars) et le défenseur P.K. Subban (huit saisons et 72 millions de dollars) ont signé des contrats plus lucratifs avec le Canadien.