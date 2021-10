Le Canadien prolonge le contrat de Nick Suzuki de huit saisons

Le Canadien de Montréal a consenti une prolongation de contrat de huit saisons et 63 millions $ US à Nick Suzuki.

L’attaquant est maintenant sous contrat jusqu’à la conclusion de la saison 2029-30. Il touchera un salaire moyen annuel de 7,875 millions $ à compter de la prochaine campagne. Il écoule cette saison la dernière année à son contrat de recrue, qui lui rapporte un salaire de 832 500 $.

L’Ontarien, âgé de 22 ans, a récolté 15 buts et 26 aides en 56 rencontres la saison dernière. Il a ajouté sept buts et neuf aides en 22 parties lors du parcours du Canadien jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Suzuki avait également amassé 41 points en 71 rencontres à sa première campagne dans la LNH avec le Tricolore en 2019-20.

Acquis des Golden Knights de Vegas en compagnie de Tomas Tatar et d’un choix de deuxième tour en retour de Max Pacioretty, Suzuki devient l’attaquant le mieux payé de l’histoire du Canadien. Il s’agit aussi du troisième contrat le plus lucratif accordé par le Tricolore après ceux de Carey Price (huit saisons et 84 millions de dollars) et P.K. Subban (huit saisons et 72 millions).

Suzuki avait été choisi par les Golden Knights en première ronde, 13e au total, lors du repêchage de 2017.

Il a représenté le Canada au Championnat du monde junior en 2019, amassant trois aides en cinq rencontres. La même année, il a aidé le Storm de Guelph à remporter le championnat de la Ligue de l’Ontario (OHL) et à atteindre la demi-finale de la Coupe Memorial.

Le Canadien commencera sa saison mercredi, quand il rendra visite aux Maple Leafs de Toronto.