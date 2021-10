Bottas remporte le Grand Prix de Turquie

Le Finlandais Valtteri Bottas a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Turquie pour sa première victoire de la saison, dimanche, tandis que le Néerlandais Max Verstappen s’est hissé au sommet du classement des pilotes, devant le Britannique Lewis Hamilton, en terminant deuxième de l’épreuve.

Avec cette deuxième place, Verstappen (Red Bull) a effacé le court déficit de deux points qu’il accusait sur le pilote Mercedes.

Il détient maintenant une avance de six points avec encore six courses au calendrier, dans cette bataille endiablée dont l’issue pourrait être déterminée lors de l’étape finale du championnat, à Abou Dabi.

Le Mexicain Sergio Perez a couronné une journée lucrative pour Red Bull en prenant la troisième place devant Charles Leclerc (Ferrari).

Parti de la huitième position, le Québécois Lance Stroll, sur Aston Martin, a terminé en neuvième place. Son coéquipier Sebastian Vettel a dû se contenter de la 18e position, un rang derrière le Torontois Nicholas Latifi, sur Williams.

De son côté, Hamilton, le champion en titre, a laissé filer de précieux points en se classant cinquième, après un tardif arrêt aux puits pour un changement de pneus et ce, même s’il disait à son équipe qu’il voulait demeurer sur la piste pendant qu’il occupait toujours le troisième rang de l’épreuve.

Hamilton est devenu de plus en plus agité alors qu’il s’est retrouvé derrière Leclerc, et au moment où Pierre Gasly (AlphaTauri) gagnait du terrain sur lui.

« Laissez faire », a-t-il lancé sur un ton impatient à son ingénieur de course lorsqu’il a été mis au courant de l’écart de Gasly.

Bottas a finalement retrouvé ce sentiment victorieux lorsqu’il a doublé Leclerc avec une dizaine de tours à négocier, chemin faisant vers son premier triomphe depuis le Grand Prix de la Russie en septembre 2020.