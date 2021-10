Le temps des dernières décisions approche au camp du Canadien de Montréal

Les batailles n’ont pas été nombreuses au camp du Canadien de Montréal, mais l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a encore quelques décisions à prendre en compagnie du directeur général Marc Bergevin avant de soumettre à la LNH leur formation de 23 joueurs qui commencera la saison.

Les équipes ont jusqu’à lundi, à 17 h, pour officialiser leur formation. Le Canadien ébranlera sa saison mercredi à Toronto, face aux Maple Leafs.

Le Canadien a retranché l’attaquant Jesse Ylönen samedi, si bien qu’il ne restait que 24 joueurs en santé au camp du Tricolore samedi, dont trois gardiens. Ducharme n’a pas voulu vendre la mèche, mais Samuel Montembeault devrait rester avec le grand club, tandis que Cayden Primeau poursuivra son apprentissage avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

« Je vais leur dire le plan avant de le confirmer », s’est contenté de dire Ducharme.

Montembeault, lui, parlait déjà comme quelqu’un qui commencera la saison comme auxiliaire de Jake Allen, en attendant le retour de Carey Price.

« C’est excitant. Je vais pouvoir être là lors du match d’ouverture à Montréal (le 16 octobre). Mais pour moi, ça ne change pas mon approche. Je dois continuer à travailler fort à l’entraînement pour être prêt quand j’ai l’occasion de jouer. Je veux prouver que je peux livrer la marchandise », a dit le gardien québécois âgé de 24 ans.

La situation est un peu moins claire du côté de la défensive. Kaiden Guhle est toujours présent au camp et puisqu’il est âgé de 19 ans, il n’est pas admissible à un renvoi dans la Ligue américaine de hockey. Le Canadien peut lui donner un essai de neuf matchs sans brûler la première année de son contrat de recrue avant de le renvoyer chez les Raiders de Prince Albert, dans la Ligue de l’Ouest (WHL).

« Je suis un peu surpris, a dit Guhle lorsque questionné à savoir comment il se sentait d’être toujours avec le Canadien alors que le camp en est à ses derniers jours. Je voulais me présenter ici et faire de mon mieux pour rester aussi longtemps que possible. Je prends les choses un jour à la fois. »

Pour sa part, Ducharme a rappelé qu’un jeune avait parfois avantage à jouer un rôle clé au niveau junior qu’un rôle de soutien dans la LNH.

« Garder un jeune pour qu’il soit septième ou huitième défenseur, aussi bien qu’il soit dans son équipe junior et qu’il vive de grands moments, qu’il aille au Championnat mondial junior, qu’il soit capitaine de son équipe, peu importe », a insisté Ducharme.

Le Finlandais Sami Niku lutte également pour un poste en défensive. Embauché par le Tricolore en cours de camp, Niku a subi une commotion cérébrale lors de la première période du seul match préparatoire auquel il a participé. Maintenant rétabli, Niku espère pouvoir quand même faire bonne impression auprès des entraîneurs.

« J’aurais bien évidemment aimé jouer plus de matchs, plus qu’une période, s’est exclamé Niku. Je dois tout donner à l’entraînement et espérer qu’on me remarque. »

Il y a aussi le cas de Mattias Norlinder qui demeure complexe. Le défenseur âgé de 21 ans a une entente pour retourner avec le Frolunda FC s’il ne se taille pas un poste avec le Canadien. Le hic est que Norlinder est sur la touche depuis une dizaine de jours déjà.

Le retour de certains blessés forcera aussi la direction à prendre d’autres décisions. Ducharme a indiqué que l’attaquant Cédric Paquette devrait rejoindre ses coéquipiers à l’entraînement lundi. S’il est prêt à revenir au jeu, un autre joueur devra être retranché.

Ducharme a ajouté que Mike Hoffman devrait pour sa part retrouver ses coéquipiers à l’entraînement le lundi 18 octobre. Et en ce qui concerne le défenseur Joel Edmundson, Ducharme a parlé du 25 octobre.

Beaucoup de choses peuvent toutefois se produire d’ici là. Mais les dernières réponses concernant le portrait du Canadien pour commencer la campagne devraient être connues lundi.