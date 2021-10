Carey Price suit un programme d’aide aux joueurs

Le gardien de but du Canadien de Montréal, Carey Price, s’est soumis à un programme d’aide aux joueurs, a annoncé l’Association des joueurs par voie de communiqué jeudi. Le directeur général de l’équipe Marc Bergevin a ensuite confirmé devant les médias qu’il serait absent au moins 30 jours, « mais peut-être plus ».

Ce programme d’aide de la Ligue nationale de hockey (LNH) existe depuis 1996 et soutient les joueurs ainsi que leur famille pour des questions de santé mentale, d’abus de drogue ou pour d’autres raisons. Des conseillers sont disponibles dans chacune des villes de la Ligue.

M. Bergevin n’a pas donné de détails sur les raisons derrière la décision de Carey Price : « C’est vraiment confidentiel la situation, alors je ne peux vraiment rien dire. Je dois respecter sa vie personnelle et supporter sa décision et l’encourager dans le processus », a-t-il indiqué.

Il dit avoir été avisé de cette décision hier, mercredi, et que « personne ne l’avait vu venir ». L’équipe a été avisée ce matin et les coéquipiers se sont dits « touchés » et « sous le choc », a affirmé le directeur général du Canadien.

Visiblement ému, il a dit souhaiter que ce joueur se concentre sur son rétablissement, pour lui-même et sa famille. Faisant allusion aux messages sur les médias sociaux, il a admis qu’ils peuvent être parfois blessants : « On est tous des humains, on a une famille, des proches et ça peut causes plein de choses. »

Le programme d’aide existe depuis longtemps, a-t-il poursuivi, mais le tabou autour de la santé mentale est aujourd’hui peu à peu tombé : « Demander de l’aide demande du courage. » « Les gars sont plus prêts à demander de l’aide. Avant on voyait ça comme une faiblesse, ce qui était faux », a ensuite glissé M. Bergevin.

La femme de Carey Price a écrit dans un message sur Instagram que son mari avait décidé de « placer sa santé mentale en premier ». Cette décision est la « meilleure » pour lui et sa famille a-t-elle ajouté, et elle montre à ses enfants « que demander de l’aider et laisser les autres nous soutenir n’est pas juste correct, mais encouragé, n’importe quand et dans n’importe quelles circonstances ».

Price avait été opéré au genou le 23 juillet dernier, mais l’organisation s’était alors dite confiante qu’il pourrait revenir sur la glace à temps pour cette saison. Plus tôt cette semaine, il a cependant brillé par son absence à l’entraînement. L’instructeur-chef Dominique Ducharme avait alors mentionné qu’il était malade.

Marc Bergevin a assuré que son retrait momentané n’était pas relié à cette blessure.

C’est le deuxième joueur qui prend une pause cette année. L’attaquant Jonathan Drouin était rentré au vestiaire en avril dernier après une période d’échauffement. L’équipe avait alors annoncé qu’il s’éloignait de l’équipe pour prendre soin de lui. Il s’est ensuite confié plusieurs mois plus tard sur ses problèmes d’anxiété et d’insomnie.

« Les cas sont complètement différents », a insisté M. Bergevin, ce qui ne remet donc pas « les manières de faire » en doute.

D’autres détails suivront.