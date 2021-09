Le Revolution frappe avec force en première demie et défait le CF Montréal 4-1

Le CF Montréal avait besoin d’un bon début de match pour espérer surprendre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mercredi soir. Wilfried Nancy considère que ses joueurs le lui ont donné. Malgré cela, le CF Montréal a à son tour été victime d’une formation actuellement irrésistible.

Propulsé par une explosion de trois buts consécutifs en première demie, le Revolution a infligé une deuxième défaite consécutive au CF Montréal, 4-1 au stade Saputo.

DeJuan Jones et Adam Buksa ont d’abord déjoué James Pantemis avant la 20e minute de jeu. Rudy Camacho a accentué l’avance des visiteurs en marquant contre son camp à la 30e minute.

Gustavo Bou, tard en deuxième demie, a marqué l’autre filet du Revolution (20-4-5), qui a atteint le plateau des 20 victoires en saison pour la première fois de son histoire.

« Si les gens n’ont pas vu le match, ils vont se dire 4-1, à la maison, New England, ils ont éclaté Montréal. Mais moi, j’ai vu des choses intéressantes », a affirmé l’entraîneur-chef.

« On a bien commencé et comme je disais à mon staff, j’ai eu l’impression à certains moments qu’on jouait, on jouait, on jouait, on jouait et ils ont eu le ballon, et ils ont mis trois coups de pistolet et ils nous ont eus. »

Joaquin Torres, en première demie, a réussi l’unique filet du CF Montréal (10-10-7).

Ce revers, combiné à la victoire de 1-0 d’Atlanta United face à l’Inter Miami CF, a refoulé le CF Montréal au huitième échelon de l’Association Est et donc, temporairement, hors du portrait des séries éliminatoires.

« Je n’ai pas vu les résultats des autres équipes. Si on avait gagné ce soir, on n’aurait pas eu nécessairement à regarder les résultats des autres matchs. Mais c’est sûr que, bon, plus la fin approche, c’est quelque chose qu’on doit regarder. Mais je pense qu’il faut commencer à accumuler des points avant de regarder les autres », a fait remarquer le milieu de terrain Samuel Piette.

Le CF Montréal disputera son prochain match samedi soir, également au stade Saputo, face à Atlanta United.

La crème à la surface

Le CF Montréal s’est retrouvé face à un défi inédit en 2021, et il n’a pas choisi la bonne équipe pour affronter pareille situation : un recul de trois buts.

Le Revolution a ouvert la marque dès la 10e minute de jeu lorsque Jones a profité d’un retour d’un tir bloqué en défensive devant le but de Pantemis pour loger le retour dans un filet grand ouvert.

Environ sept minutes plus tard, Buksa a porté la marque 2-0, marquant de la tête à la suite d’un centre de Bou.

Et comme si la troupe de Bruce Arena avait besoin d’aide, Camacho a élargi le fossé lorsqu’il a fait dévier une autre tentative de centre de Bou derrière Pantemis.

Avant la pétarade, Romell Quioto avait raté une opportunité en or alors que posté au centre de la surface de réparation, il avait décoché un tir qui a raté le poteau gauche de justesse.

À peine deux minutes plus tard, Torres a redonné vie à son équipe et à ses partisans lorsqu’il a marqué son quatrième but de la saison grâce à un tir de qualité.

« La première mi-temps est un peu difficile à digérer dans le sens que l’on a l’opportunité de Rommel, à la sixième minute, on peut mettre ce but-là, on ne le met pas et après, c’est New England. Ils sont chirurgicaux dans ce qu’ils font », a observé Nancy.

À partir du but de Torres, on a senti le club montréalais plus vigoureux en attaque. Entre le but et la fin de la demie, le CF Montréal a tenté cinq tirs vers Matt Turner, qui a été appelé à effectuer des arrêts contre Victor Wanyama et Quioto.

Après les 45 premières minutes de jeu, les deux clubs avaient tenté 15 tirs vers le filet adverse, dont huit par la formation montréalaise. Le Revolution a cependant eu le meilleur avec cinq tirs cadrés contre trois.

En deuxième demie, le CF Montréal a réussi plusieurs incursions en zone adverse et a dirigé 11 tirs vers le filet adverse, mais seulement trois cadrés.

Puis, Bou a incité plusieurs des spectateurs à quitter le stade Saputo en déjouant Pantemis à la 86e minute.

Malgré ce dernier but, Nancy était satisfait de ce que ses joueurs lui avaient donné.

« J’ai aimé la deuxième mi-temps de mes gars. Beaucoup plus de personnalité. Dommage qu’on n’ait pas pu marquer ce deuxième but quand c’était 3-1. La différence, elle est là. [Les joueurs du Revolution] maîtrisent leurs sujets, sans s’affoler. Ils sont chirurgicaux », a répété Nancy.